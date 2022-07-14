Пензенцев взбудоражила информация о переносе зоопарка

14.07.2022 | 10:22

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько жителей областного центра, взволнованных слухами о переносе одной из главных точек притяжения горожан и туристов.

«Правда ли, что зоопарк переместят на окраину города, а эту площадь отдадут под многоэтажную застройку?» - задают пензенцы один и тот же вопрос. По поводу источника информации ответ был неизменен: «Так говорят…» А один из звонивших утверждал, что директора зоопарка Андрея Воскресенского уже вызывали к чиновникам для обсуждения этого вопроса.

«Слухи не имеют под собой никакой почвы. Я впервые слышу о том, что зоопарк хотят переселять», - прокомментировал ситуацию сам Воскресенский.

Он напомнил, что всего семь лет назад завершилась длительная реконструкция зоопарка, в которую было вложено порядка 170 млн рублей. Для того чтобы освоить новые территории и сформировать инфраструктуру, потребуется гораздо больше денег.

В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям сообщили, что о каких-либо планах перемещения пензенского зоопарка в ведомстве неизвестно. В принципе опыт переноса небольших зоопарков на новые территории большей площади существует, но этому предшествует длительная подготовительная работа.

Фейком информацию назвала также начальник городского управления культуры Вера Фейгина. Она пояснила, что у зоопарка бессрочная лицензия на право деятельности. «Никто никуда переносить его не собирается», - заявила она.

Источником для подобных слухов могла стать ситуация с территорией, примыкающей к зоопарку со стороны 2-го проезда Свердлова.

Ранее участок площадью 15 011 кв. м принадлежал областной станции юннатов. Затем он оказался в частной собственности и изменил назначение: видом разрешенного пользования стала многоэтажная застройка. В июне на земле выкорчевали все деревья и подготовили ее под строительство.

Затем участок обнесли высоким забором.

Андрей Воскресенский высказал свою точку зрения на возможное строительство: «Во-первых, еще не ясно, что там будет возводиться. Во-вторых, в части зоопарка, прилегающей к стройплощадке, животных почти нет, поэтому процесс возведения объекта на состояние наших питомцев не повлияет».

«Санитарная зона там соблюдена и оформлена, все документы в порядке», - добавила по поводу застройки Вера Фейгина.