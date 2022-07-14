Общество

Пензенцев взбудоражила информация о переносе зоопарка

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько жителей областного центра, взволнованных слухами о переносе одной из главных точек притяжения горожан и туристов.

«Правда ли, что зоопарк переместят на окраину города, а эту площадь отдадут под многоэтажную застройку?» - задают пензенцы один и тот же вопрос. По поводу источника информации ответ был неизменен: «Так говорят…» А один из звонивших утверждал, что директора зоопарка Андрея Воскресенского уже вызывали к чиновникам для обсуждения этого вопроса.

«Слухи не имеют под собой никакой почвы. Я впервые слышу о том, что зоопарк хотят переселять», - прокомментировал ситуацию сам Воскресенский.

Он напомнил, что всего семь лет назад завершилась длительная реконструкция зоопарка, в которую было вложено порядка 170 млн рублей. Для того чтобы освоить новые территории и сформировать инфраструктуру, потребуется гораздо больше денег.

В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям сообщили, что о каких-либо планах перемещения пензенского зоопарка в ведомстве неизвестно. В принципе опыт переноса небольших зоопарков на новые территории большей площади существует, но этому предшествует длительная подготовительная работа.

Фейком информацию назвала также начальник городского управления культуры Вера Фейгина. Она пояснила, что у зоопарка бессрочная лицензия на право деятельности. «Никто никуда переносить его не собирается», - заявила она.

Источником для подобных слухов могла стать ситуация с территорией, примыкающей к зоопарку со стороны 2-го проезда Свердлова.

Ранее участок площадью 15 011 кв. м принадлежал областной станции юннатов. Затем он оказался в частной собственности и изменил назначение: видом разрешенного пользования стала многоэтажная застройка. В июне на земле выкорчевали все деревья и подготовили ее под строительство.

Затем участок обнесли высоким забором.

Андрей Воскресенский высказал свою точку зрения на возможное строительство: «Во-первых, еще не ясно, что там будет возводиться. Во-вторых, в части зоопарка, прилегающей к стройплощадке, животных почти нет, поэтому процесс возведения объекта на состояние наших питомцев не повлияет».

«Санитарная зона там соблюдена и оформлена, все документы в порядке», - добавила по поводу застройки Вера Фейгина.

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Гость||

Вот это поворот!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Санитарная зона там соблюдена и оформлена, все документы в порядке», - добавила по поводу застройки Вера Фейгина.
Как быстро успели всё оформить. Неделю назад здесь же была информация из Минстроя, что за разрешением на строительство на данном участке ни кто не обращался. А сейчас Фейгина уже утверждает, что все докумнты в порядке. Где-то здесь затесалась ложь!

Гость||

Жилой дом у забора зоопарка? Это какие же идиоты там будут покупать квартиры???? Однозначно. если будет дом, то зоопарка не будет

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.07.2022 10:29|

Рисан?

Не зря они недавно из всего зоопарка льва взяли на своё обеспечение. Остальных зверушек видно наметили скормить потихоньку этому льву.

Гость||

Коммент про Рисан сразу удалили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Правда ли, что зоопарк переместят на окраину города, а эту площадь отдадут под многоэтажную застройку?»
Там раньше был архиерейский сад,вот вероятно где "собака порылась"... Об этом давно разговор идёт.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.07.2022 10:29|

Рисан?

Вот кто настоящий хозяин в городе, а не какие-то там главы, мэры, губернаторы

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.07.2022 10:33|

Коммент про Рисан сразу удалили.

Пинзаинформ тоже куплено этим "хозяином"

Гость||

Про Спутник сразу удаляют,а Рисан святое для чиновников...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Слухи не имеют под собой никакой почвы. Я впервые слышу о том, что зоопарк хотят переселять», - прокомментировал ситуацию сам Воскресенский.
penzainform.ru писал(a):
«Слухи не имеют под собой никакой почвы. Я впервые слышу о том, что зоопарк хотят переселять», - прокомментировал ситуацию сам Воскресенский.
Угу. Про повышение пенсионного возраста Путин тоже так говорил. А тут какой то воскресенский.. Кто его спрашивать то будет

Имя: Гость
Комментарий:

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