Пензенцев вновь ждет фестиваль «Кинометрия»

14.07.2022 | 11:29

У пензенцев будет хороший повод отвлечься от повседневных дел и весело провести летние воскресные вечера с семьей или друзьями.

С 24 июля по 28 августа в Пензе вновь пройдет «Кинометрия» - фестиваль кино на жилой природе строящегося ЖК «Лугометрия». Его организаторы - интернет-провайдер «Ростелеком» и группа компаний «Территория жизни».

Каждое воскресенье в 20:30 пензенцев ждет увлекательное путешествие в мир кино. На просторной площадке будет установлен большой экран с демонстрацией популярных фильмов из коллекции цифрового видеосервиса Wink (https://wink.ru/).

Для посетителей создадут зрительные ряды из удобных лавочек, фотозону и множество локаций, где можно поиграть в дартс, поучаствовать в мастер-классах и выиграть приз.

Программа фестиваля:

- 24 июля - открытие кинофестиваля, фильм «Семья года» (12+);

- 31 июля - фильм «Малышка на миллион» (16+);

- 7 августа - фильм «Бабки» (16+);

- 14 августа - фильм «Королевская игра» (16+);

- 21 августа - фильм «Восточный ветер. Великий ураган» (12+);

- 28 августа - закрытие кинофестиваля, фильм «Гагарин. Первый в космосе» (6+).

Адрес: офис продаж ЖК «Лугометрия», ул. Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега»). Возрастное ограничение 6+.

«Приехать на площадку можно на автотранспорте, для посетителей организована удобная стоянка», - уточнили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».