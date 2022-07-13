Врачи предупредили пензенцев о незаметном и очень опасном паразите

13.07.2022 | 13:58

В среду, 13 июля, из Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, известного как больница КИМ, после длительного лечения выписали пациента, поступившего с запущенной формой паразитарного заболевания эхинококкоз.

Эхинококк может находиться почти в любом месте человеческого организма, но чаще всего обнаруживается в печени в виде кисты с личинками. Эхинококкоз может протекать бессимптомно многие месяцы и даже годы. Так, по словам мужчины, он долгое время не придавал значения тяжести в области правого подреберья и своеобразной вкусовой реакции на фрукты. Однако супруга настояла на УЗИ брюшной полости, и во время обследования обнаружилась киста в печени.

Основными переносчиками являются животные. Заразиться можно при постоянном общении с собаками, а также употребляя загрязненную воду из природных водоемов, немытые овощи, фрукты и зелень, на которые яйца эхинококка попадают вместе с экскрементами зараженных животных.

Лечение состоит из нескольких этапов. Сначала пациент проходит несколько курсов приема противогельминтных препаратов, а затем кисту удаляют хирургическим путем.

«Основные меры профилактики эхинококкоза заключаются в недопущении тесного контакта с собаками, мытье рук и тщательной обработке овощей, ягод, фруктов, зелени, употребляемых в пищу в сыром виде», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.