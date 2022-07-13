Общество

Врачи предупредили пензенцев о незаметном и очень опасном паразите

Печать
Telegram

В среду, 13 июля, из Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, известного как больница КИМ, после длительного лечения выписали пациента, поступившего с запущенной формой паразитарного заболевания эхинококкоз.

Эхинококк может находиться почти в любом месте человеческого организма, но чаще всего обнаруживается в печени в виде кисты с личинками. Эхинококкоз может протекать бессимптомно многие месяцы и даже годы. Так, по словам мужчины, он долгое время не придавал значения тяжести в области правого подреберья и своеобразной вкусовой реакции на фрукты. Однако супруга настояла на УЗИ брюшной полости, и во время обследования обнаружилась киста в печени.

Основными переносчиками являются животные. Заразиться можно при постоянном общении с собаками, а также употребляя загрязненную воду из природных водоемов, немытые овощи, фрукты и зелень, на которые яйца эхинококка попадают вместе с экскрементами зараженных животных.

Лечение состоит из нескольких этапов. Сначала пациент проходит несколько курсов приема противогельминтных препаратов, а затем кисту удаляют хирургическим путем.

«Основные меры профилактики эхинококкоза заключаются в недопущении тесного контакта с собаками, мытье рук и тщательной обработке овощей, ягод, фруктов, зелени, употребляемых в пищу в сыром виде», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Я уж думал про мою тещу публикация.

Гость||

Приходит мужик в ресторан и заказывает ведро помоев, ну официанты на уши, приносят ему то, что он заказал, ну и смотрят. А мужик берет, съедает ведерко и делает заказ там - бифштекс, салатику, коньячку и т. д. Hу, тут уже официанты не выдержали и спрашивают: - Простите, но зачем вам понадобилось съедать ведро помоев перед всем этим? - Так то я для солитера, а это - для души!

Гость||

а вы что за ней следите что ль??))

Гость||

Справедливость должна же быть.

Гость||

Гость писал(a):

Справедливость должна же быть.
Вскрикнул паразит.

Гость||

Поясните бестолковому, как бывший начальник Горжилстройтехинспекции г. Пензы Левченко И.Н. снятая с должности после ареста Белозерцева И.А. и увольнения ее за безконтрольность памятников культурного наследия города всплыла начальником этой же структуры в Тамбове и в той же должности. Где честность то у нас и правда?

Гость||

Там еще Симонова сын пригревался. Что удаляете то факты?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте