Общество

Владельцы солнечных батарей могут продавать излишки электроэнергии

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Клиентам «ТНС энерго Пенза», владеющим солнечными панелями, ветряными или иными генерирующими электроэнергию установками, доступны подключение к общей сети и продажа излишков ресурса.

В 2021 году вступили в силу изменения в законодательство, которые позволили физическим и юридическим лицам - собственникам объектов микрогенерации заключать договор купли-продажи и продавать произведенную энергию. Это дает возможность не только сократить расходы за счет выработки электроэнергии для собственных нужд, но и получать доход от продажи неизрасходованного ресурса.

Условия договора предусматривают проведение взаимозачета с гарантирующим поставщиком. По итогам месяца определяется разность величин между объемом электроэнергии, выработанным объектом микрогенерации, и объемом потребления энергопринимающими устройствами потребителя.

Когда объем выработки превышает объем потребления, потребитель не несет никаких расходов, а энергосбытовая компания оплачивает ему полученную разницу. Если же объем выработки энергии меньше потребленного, то клиент лишь доплачивает разницу по действующему тарифу.

Более подробно ознакомиться с нормативно-правовыми актами, условиями и порядком заключения договора, а также узнать контактные данные специалистов компании для консультаций по данной теме можно на сайте «ТНС энерго Пенза» (penza.tns-e.ru) в разделе «Договор энергоснабжения/Информация для владельцев объектов микрогенерации».

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