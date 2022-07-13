Общество

В Спутнике прошел фестиваль «Туган як»

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Фестиваль «Туган як» («Родной край»), посвященный Году культурного наследия народов России, масштабно отметили на фонтанной площади Города Спутника. В нем были задействованы и набережная, и амфитеатр, и сцена.

Гостей встречала национальная выставка, а в течение концерта зрителей радовали выступлениями артисты из Республики Татарстан и Москвы.

«Туган як» в Спутнике прошел впервые, но уже вызвал большой интерес. В общей сложности фестиваль посетили больше тысячи человек.

«Очень понравилась площадка - атмосфера, добродушные люди. Благодарим за возможность проведения праздника именно на такой приятной, красивой, атмосферной площадке», - оценил впервые приехавший из Казани в Спутник Рузиль Ихсанов.

Мероприятия в Спутнике - в самом разгаре. Чтобы не пропустить главное, особенно в юбилейный для микрорайона год, лучше заглянуть в раздел «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru.

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