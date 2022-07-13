Общество

Пензенцам станет проще переоформлять лицевые счета

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В многофункциональных центрах Пензы и области жителям региона доступны более 420 видов услуг, и скоро их станет больше. Как минимум прибавятся оформление и переоформление лицевого счета в ресурсоснабжающих организациях в связи со сменой собственника.

«Когда гражданин покупает жилое помещение, квартиру, например, после того как он оформил документы, ему необходимо переоформить лицевые счета, договоры на газоснабжение, электроснабжение, возникает необходимость посещать каждое ведомство отдельно, стоять в очереди», - сообщил министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов.

Скоро так делать не придется - достаточно будет обратиться в любой, где удобно, МФЦ и там заключить договор. Также для удобства граждан в подразделениях создадут условия для безналичной оплаты банковской картой госпошлин во всех окнах приема документов.

«Следует упомянуть про новые технологии. В скором времени в МФЦ будет осуществляться сбор биометрии: отпечатки пальцев, изображения лиц, образцы голоса для последующего внесения в единую биометрическую систему», - отметил Алмаз Хакимов.

В регионе функционирует сеть из 33 МФЦ и 233 подразделений в удаленных сельских поселениях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А что нибудь другое предложить не могут -где проще оформить лицевые счета? Ну кроме как ресурсо обдирающих шарашек.

Гость||

да нафиг нужны этм услуги? реальные дела когда будут? когда транспорт нормальный в городе будет, а, дармоеды?

Гость||

Обратно делают деньги из воздуха.

Имя: Гость
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