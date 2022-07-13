Пензенцам рекомендуют есть больше молодых кабачков

13.07.2022 | 10:09

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по сезонному питанию. В частности, в июле они рекомендуют включить в рацион как можно больше овощей и фруктов.

«Это артишоки, баклажаны, брокколи, брюква, белокочанная, краснокочанная и цветная капуста, кольраби, летний лук-порей и репчатый лук, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, сладкий перец, ревень, редис и редька, свекла, сельдерей, стручковая фасоль, фенхель и, конечно, кабачок», - перечислили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Особенно эксперты рекомендуют употреблять молодые кабачки, которые можно готовить вместе с кожурой: использовать в рагу, тереть для оладьев, жарить колечками, запекать в духовке и даже использовать сырыми в салатах.

Овощ практически не содержит жирных кислот. Благодаря входящей в его состав клетчатке он быстро дает ощущение сытости и снижает аппетит. Кроме того, это низкокалорийный продукт - всего 24 ккал на 100 граммов кабачка.

«На 95% кабачок состоит из воды. А вот остальные 5% - кладезь витаминов и минералов», - подчеркивают специалисты.

В частности, кабачки содержат магний (33 мг в 100 г продукта - 10% суточной нормы), калий (460 мг в 100 г - 22% суточной нормы), железо (0,8 мг в 100 г). Эти вещества полезны для сердечно-сосудистой системы.

Также в 100 г кабачка содержится 0,045 мг тиамина (витамина В1), что составляет 4% суточной нормы. Тиамин улучшает пищеварение, повышает сопротивляемость организма, нормализует работу эндокринной системы.

Фолиевая кислота (витамин В9) поддерживает функционирование иммунной и кровеносной систем. Ее на 100 г кабачка приходится 24 мкг, что составляет 6% суточной потребности (400 мкг в сутки).

Также в 100 г овоща содержится 93 мг фосфора (суточная норма 1 050 мг), который укрепляет кости, зубную эмаль, снижает риск переломов и трещин.