Обновленный театр юного зрителя планируют сдать в декабре

13.07.2022 | 19:29

В театре юного зрителя во всю идет капитальный ремонт здания. Делают его в рамках программы развития культуры и туризма в Пензенской области.

«На сегодняшний момент выполнены все демонтажные работы, заменили перекрытия, разобрали все полы в здании. Сейчас приступили к работам по устройству цементно-песчаных стяжек, восстанавливаем перекрытия, делаем усиление несущих конструкций», - сообщил и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Параллельно с работами в помещениях ведут и ремонт кровли. Конфигурация крыши останется прежней, коньковой, но в новом качестве - из современных материалов.

«Площадь кровли - 1 270 квадратов. Это без учета примыканий, дымоходов и слуховых окон», - отметил инженер Александр Мамонтов.

Здание - классика социалистической архитектуры, было открыто в 1967 году и работало как Дом культуры для сотрудников, где молодежь одного из пензенских предприятий проводила досуг, состязалась в самодеятельности, смотрела кинофильмы.

В 2010-м под этой крышей обосновался ТЮЗ. Зал, рассчитанный почти на 200 зрителей, будет такой же наполняемости, как и до ремонта, только обстановка вокруг станет больше располагать к приятному просмотру спектаклей.

Весной труппа переехала из здания на улице Тарханова в Центр русской хоровой и вокальной культуры. Если строители справятся со своей ролью, то актеры в 2022-м уже вернутся в родные стены.

«Срок реализации проекта намечен на декабрь текущего года», - рассказал Вадим Астафьев.