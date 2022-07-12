Общество

За полгода услуги пензенских фотографов заметно выросли в цене

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Во вторник, 12 июля, в День фотографа, Пензастат рассказал, как дороги услуги таких профессионалов и сколько нужно потратить на собственное оборудование.

Так, по данным статистики, в июне 2022 года изготовление четырех фотографий для документов в среднем обходилось жителям области в 171 рубль. По сравнению с маем того же года цена услуги увеличилась на 1,7%, по сравнению с декабрем 2021-го - на 9,19%.

За печать одной цветной фотографии в июне пензенцы отдавали 10 рублей (рост к маю - 2,25%, к декабрю - 4,38%).

«Если же вы решили приобрести фотоаппарат, то он обойдется вам в 10 178 рублей (к предыдущему месяцу наблюдается падение цены на 0,8%, к декабрю 2021-го - рост на 20,95%).

Стоимость флеш-накопителя USB (для хранения снимков) в июне равнялась 634 рублям, это на 4,3% дешевле, чем в мае 2022, и на 14,95% дороже, чем в декабре 2021 года.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

сли же вы решили приобрести фотоаппарат, то он обойдется вам в 10 178 рублей
Фотоаппарат за 10 тыс? Что? ))))

Гость||

Гость писал(a):

Фотоаппарат за 10 тыс? Что?
Пердставь себе. Пока дурачков разводят на "прохвессиональные камеры" за 200 тыров (а на выхлопе результаты так себе), нормальные люди спокойно пользуются техникой за 10 килорублей. Уметь надо.

Гость||

Гость писал(a):

Это же статисты. У них картошка
Вы дурачок?

Гость||

Пензенские фотографы в верхних строчках бездельников.

Гость||

Гость писал(a):

нормальные люди спокойно пользуются техникой за 10 килорублей.
Пьянки-гулянки и котиков снимать можно и на телефон, качество будет возможно даже лучше чем у компактов за 10 к.

Гость||

Гость писал(a):

Пердставь себе. Пока дурачков разводят на "прохвессиональные камеры" за 200 тыров (а на выхлопе результаты так себе), нормальные люди спокойно пользуются техникой за 10 килорублей. Уметь надо.
Пердставил. Ты идиот и в фотоделе полный ноль.

Гость||

Гость писал(a):

Ты идиот и в фотоделе полный
Како тебе ишщо "фотодело", смерд? Ты в Ассошиэйтед пресс работаешь или просто корону пензенским "нявестам" фотошопишь?

Гость||

Гость писал(a):

Пердставь себе. Пока дурачков разводят на "прохвессиональные камеры" за 200 тыров (а на выхлопе результаты так себе), нормальные люди спокойно пользуются техникой за 10 килорублей. Уметь надо.
Дурачки это те кто покупают камеру за 200-300к для съемки котов и своих пьянок. Для таких и телефон с камерой излишен. Фотокамеры за 200-300-500К это инструмент фотографов, тех кто этим зарабатывает.

Гость||

Гость писал(a):

Пензенские фотографы в верхних строчках бездельников.
Отчего же? День отснял, обработал, - денежку получил. Есть спрос - есть предложение. Все честно.

Гость||

Гость писал(a):

или просто корону пензенским "нявестам" фотошопишь?
Если плохо отфотошопишь, тебя невеста канделябром е..нет, и в соцсети прославит с негативом. Потом ни одного заказа не увидишь.

Имя: Гость
Комментарий:

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