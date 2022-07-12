За полгода услуги пензенских фотографов заметно выросли в цене

12.07.2022 | 09:57

Во вторник, 12 июля, в День фотографа, Пензастат рассказал, как дороги услуги таких профессионалов и сколько нужно потратить на собственное оборудование.

Так, по данным статистики, в июне 2022 года изготовление четырех фотографий для документов в среднем обходилось жителям области в 171 рубль. По сравнению с маем того же года цена услуги увеличилась на 1,7%, по сравнению с декабрем 2021-го - на 9,19%.

За печать одной цветной фотографии в июне пензенцы отдавали 10 рублей (рост к маю - 2,25%, к декабрю - 4,38%).

«Если же вы решили приобрести фотоаппарат, то он обойдется вам в 10 178 рублей (к предыдущему месяцу наблюдается падение цены на 0,8%, к декабрю 2021-го - рост на 20,95%).

Стоимость флеш-накопителя USB (для хранения снимков) в июне равнялась 634 рублям, это на 4,3% дешевле, чем в мае 2022, и на 14,95% дороже, чем в декабре 2021 года.