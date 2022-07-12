В Пензе отремонтировали ливневую канализацию на Московской

12.07.2022 | 17:51

В Пензе специалисты привели в порядок колодцы и сети ливневой канализации на Московской улице, а также на Терновского, 214.

Была очищена и ливневка на улице Карпинского, оттуда также откачали воду.

Об этом сообщается на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте». В посте указывается, что коммунальщики ежедневно приводят в порядок магистрали, дороги, тротуары, зеленые зоны и скверы - расчищают, убирают пыль и песок, пропалывают клумбы и подстригают кустарник.

В социальных сетях горожане сомневаются, что ливневка на Московской исправна. Пензенский Арбат регулярно затапливает во время ливня.

Так, потоп случился 22 июня, когда в областном центре бушевала гроза. Потоком воды на Московской унесло самокаты, а у пересечения с улицей Кураева забил фонтан. Все это попало в объективы камер.