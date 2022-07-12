Общество

В Пензе отремонтировали ливневую канализацию на Московской

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В Пензе специалисты привели в порядок колодцы и сети ливневой канализации на Московской улице, а также на Терновского, 214.

Была очищена и ливневка на улице Карпинского, оттуда также откачали воду.

Об этом сообщается на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте». В посте указывается, что коммунальщики ежедневно приводят в порядок магистрали, дороги, тротуары, зеленые зоны и скверы - расчищают, убирают пыль и песок, пропалывают клумбы и подстригают кустарник.

В социальных сетях горожане сомневаются, что ливневка на Московской исправна. Пензенский Арбат регулярно затапливает во время ливня.

Так, потоп случился 22 июня, когда в областном центре бушевала гроза. Потоком воды на Московской унесло самокаты, а у пересечения с улицей Кураева забил фонтан. Все это попало в объективы камер.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Между стульями мусорку убрали???

Гость||

Благая весть!

Гость||

Гость писал(a):

убрали??
Тебе накой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

коммунальщики ежедневно приводят в порядок магистрали, дороги, тротуары, зеленые зоны и скверы - расчищают, убирают пыль и песок,
Так убирают, что с зимы песок никак не уберут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Была очищена и ливневка на улице Карпинского, оттуда также откачали воду.
А из ливнёвки вода должна уходить или её будут постоянно откачивать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе специалисты привели в порядок колодцы и сети ливневой канализации на Московской улице,
Т.е. ливневка построенная под чутким "руководством" Агамагомедова оказалась ни куда не годной! А как там трубы ливневки Пештан на Суворова не развалились ещё!?

Гость||

А ещё заменили очень много почти новых, как их называют -"прошлогодних" бордюров... Так что успехи ... в чъем-то вороватом кармане.

Гость||

До следующего дождя починили

Имя: Гость
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