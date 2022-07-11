У «МегаФона» появился коммерческий Центр информационной безопасности

11.07.2022 | 13:26

Компания «МегаФон» открывает коммерческий Центр обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC). Его специалисты будут использовать новейшие технологии мониторинга и управления инцидентами, чтобы в режиме реального времени отслеживать и оперативно реагировать на кибератаки извне и внутри инфраструктуры клиентов.

SOC «МегаФона» - комплексное решение. Оно способно обеспечить проактивную защиту компаний от всех типов киберрисков. Специалисты моментально реагируют на инциденты, которые могут нанести финансовый или репутационный вред.

Программные средства мониторинга разворачиваются как на инфраструктуре заказчика, так и на облачной модели, если клиент не согласен на траты на дополнительные серверные ресурсы.

В списке дополнительных услуг - проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости, расследование инцидентов и другие. Для многих компаний такой комплекс удобнее, чем отдельные специализированные решения для защиты и собственная круглосуточная линия специалистов информационной безопасности.

«После того как в первом квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности. За поддержкой к специалистам «МегаФона» обращаются компании из разных секторов. Так, 72% новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ретейл, 25% - государственные учреждения, 3% - медиа», - рассказал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.

Базой структуры SOC служат программные решения лидеров рынка и собственные разработки «МегаФона». Центр сертифицирован в полном соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России. Благодаря собственному ПО, SOC решает задачи по обеспечению информационной безопасности не только частных компаний, но и заказчиков из госсектора.

SOC блокирует и массовые, и целевые атаки. Сервис доступен для использования как самостоятельная единица, а также для интегрирования его с другими решениями «МегаФона». Например, центр может стать одной из базовых услуг для клиентов, которые развернули свою инфраструктуру в «МегаФон Облаке».

Компания «МегаФон» развивает направление кибербезопасности более 10 лет. Она обслуживает свыше 2 000 клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также государственных организаций.

Кроме защиты от DDoS-атак, самой большой популярностью у клиентов пользуется сервис WAF (Web Application Firewall). Он обеспечивает непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей. Большой спрос и на обучающую платформу Security Awareness, проверяющую знания сотрудников в том числе через симуляцию фишинговых атак.