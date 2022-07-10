Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 июл 2022|16:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

В микрорайоне ГПЗ-24 может появиться поликлинический комплекс

Печать
Telegram

Пензенскому микрорайону ГПЗ-24 нужна новая детская поликлиника. Улицы активно застраиваются, малышей прибавляется, а существующее медучреждение «оставляет желать лучшего».

Об этом на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» написала пользовательница Людмила. Она предложила построить детскую поликлинику на Фабричной улице.

Представитель правительства области отметил, что женщина, безусловно, права, поднимая вопрос оказания медицинской помощи жителям растущего района.

«В настоящее время рассматривается вопрос строительства поликлинического комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику, в районе ГПЗ-24», - добавил он.

Сейчас в микрорайоне возводят школу на 1 100 мест. О ней жители просили несколько лет. Сдать объект планируют через полтора года, к концу 2023-го. Чиновники намерены следить за тем, чтобы работы не отставали от графика.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В настоящее время рассматривается вопрос строительства поликлинического комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику, в районе ГПЗ-24», - добавил он.
А когда взрослой поликлинике № 2 на ул. Володарского, 34 вернут её собственный корпус № 5 в полное распоряжение? Первый этаж этого корпуса как раз на фото. Когда спортсменов перевезут в их собственное здание? Где они не будут отжирать чужие площади. Корпус № 5 - это бывшая обкомовская больница. Построен в 1986 году. Передан городской больнице № 3. Закрыт в 2005 году на ремонт. После реконструкции открыт в 2016 году и каким-то образом оказался практически весь отдан спортивному центру

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте