В микрорайоне ГПЗ-24 может появиться поликлинический комплекс

10.07.2022 | 15:01

Пензенскому микрорайону ГПЗ-24 нужна новая детская поликлиника. Улицы активно застраиваются, малышей прибавляется, а существующее медучреждение «оставляет желать лучшего».

Об этом на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» написала пользовательница Людмила. Она предложила построить детскую поликлинику на Фабричной улице.

Представитель правительства области отметил, что женщина, безусловно, права, поднимая вопрос оказания медицинской помощи жителям растущего района.

«В настоящее время рассматривается вопрос строительства поликлинического комплекса, включающего взрослую и детскую поликлинику, в районе ГПЗ-24», - добавил он.

Сейчас в микрорайоне возводят школу на 1 100 мест. О ней жители просили несколько лет. Сдать объект планируют через полтора года, к концу 2023-го. Чиновники намерены следить за тем, чтобы работы не отставали от графика.