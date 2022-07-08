Общество

Пензенский росгвардеец обрел в Донбассе четвероногого друга

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Сотрудник Росгвардии приютил оставшуюся без хозяина собаку. Животное он обнаружил в заброшенном доме в Донбассе.

Пес породы дирхаунд выбежал к пензенскому росгвардейцу, выбравшись из-под обломков. Он вилял хвостом и выглядел дружелюбным.

«Животное находилось в очень тяжелом состоянии, было испугано и просило есть», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Боец погладил собаку и решил взять ее с собой. В итоге пес, получивший кличку Рэм, сопровождал мужчину всю командировку.

Когда росгвардеец отправился назад в Пензенскую область, четвероногий друг поехал с ним. Сейчас пес живет вместе со своим новым хозяином, его жизни ничего не угрожает.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

как мило)))))

Гость||

мужик, не бросил друга

Гость||

Курцхаар отличный пес для охоты. Такие бродячими не бывают.

Гость||

Из под обломков? ПИ , вы что ?

Гость||

Вот это Мужчина!!!!

Имя: Гость
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