Пензенский росгвардеец обрел в Донбассе четвероногого друга

08.07.2022 | 14:47

Сотрудник Росгвардии приютил оставшуюся без хозяина собаку. Животное он обнаружил в заброшенном доме в Донбассе.

Пес породы дирхаунд выбежал к пензенскому росгвардейцу, выбравшись из-под обломков. Он вилял хвостом и выглядел дружелюбным.

«Животное находилось в очень тяжелом состоянии, было испугано и просило есть», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Боец погладил собаку и решил взять ее с собой. В итоге пес, получивший кличку Рэм, сопровождал мужчину всю командировку.

Когда росгвардеец отправился назад в Пензенскую область, четвероногий друг поехал с ним. Сейчас пес живет вместе со своим новым хозяином, его жизни ничего не угрожает.