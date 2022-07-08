Пензенский росгвардеец обрел в Донбассе четвероногого друга

Сотрудник Росгвардии приютил оставшуюся без хозяина собаку. Животное он обнаружил в заброшенном доме в Донбассе.
Пес породы дирхаунд выбежал к пензенскому росгвардейцу, выбравшись из-под обломков. Он вилял хвостом и выглядел дружелюбным.
«Животное находилось в очень тяжелом состоянии, было испугано и просило есть», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Боец погладил собаку и решил взять ее с собой. В итоге пес, получивший кличку Рэм, сопровождал мужчину всю командировку.
Когда росгвардеец отправился назад в Пензенскую область, четвероногий друг поехал с ним. Сейчас пес живет вместе со своим новым хозяином, его жизни ничего не угрожает.
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как мило)))))