ЕР рассказала о реализации 50% показателей народной программы

08.07.2022 | 16:31

Итоги реализации народной программы «Единой России» за первое полугодие 2022 года представили на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы.

Речь идет о социально значимых инициативах «Единой России», уточняется на сайте ЕR.ru.

«Один из примеров - капремонт школ. Во исполнение народной программы обеспечено бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ - на эти цели выделено около 300 млрд рублей. Также значительное внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений», - перечислил Дмитрий Медведев.

В свою очередь Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» уже построено и модернизировано более 1 100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.

«Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Наша задача - сделать так, чтобы за каждым объектом народной программы был закреплен ответственный депутат или сенатор», - подчеркнул Андрей Турчак.

«В числе значимых примеров - отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление «дачной амнистии» до 2031 года, увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно, законодательный запрет на списание социальных выплат и пособий за долги по исполнительным производствам», - рассказал он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков отметил, что в народную программу партии вошли предложения жителей региона. В приоритете - качественное оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, доступное образование, формирование комфортной городской среды, оказание социальной помощи.

«В Пензенской области последовательно и эффективно реализуются данные направления, учитывая их высокую социальную значимость. Так, регион сегодня в десятке лучших субъектов страны по темпам социальной догазификации.

В 40 объектах региональной системы здравоохранения проведен капитальный ремонт. В 2021 году открыты 10 врачебных амбулаторий и 74 ФАПа. В 2022 году откроются еще 56 ФАПов в районах области, будут отремонтированы 30 объектов сферы медицины. В рамках народной программы в прошлом году физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появился в Каменке, на сегодняшний день идет строительство нового спортивного объекта в Богословке. Реализация народной программы находится на контроле депутатов - членов фракции «Единая Россия» всех уровней», - добавил Вадим Супиков.