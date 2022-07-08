Общество

Для пензенских льготников дополнительно выделили почти 18 млн

Печать
Telegram

Пензенской области выделили дополнительные деньги на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий. Распоряжение подписал в четверг, 7 июля, председатель правительства Михаил Мишустин.

«Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства получат все регионы. Общая сумма дополнительного финансирования - более 2,9 млрд руб. Пензенской области предназначено 17 млн 811 тыс. 700 руб.

По данным на начало июля, в России проживает почти 3,5 млн человек, причисленных к льготным категориям.

«Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей», - уточняется в пояснительной записке.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pexels.com
0
0
0
 
Гость||

Эндокринолог сказала что сейчам может выписать бесплатное лекарство, но потом оказалость что только региональным льготнткам., а федеральным (то есть инвалидам которые от части пенсии отказались из за этого) шиш.

Гость||

разворуют опятьвсе главврачи

Гость||

Главрвачи:-)

Гость||

Гость писал(a):

разворуют опятьвсе главврачи
да, а потом перепродают ! и это факт!!!

Гость||

Гость писал(a):

разворуют опятьвсе глав
Такого просто быть не может! Вы что?

В эту профессиию идут из-за любви к человеку,а главными выбирают людей преданными своему делу! Не спят днями и ночами,всё думают как помочь простому человеку!!!

Вот правда министр с прицелом попал по садистскому изнасилованию,но это исключение!!!

Гость||

какие это копейки! А заявляют как громко!

Гость||

Гость писал(a):

Эндокринолог сказала что сейчам может выписать бесплатное лекарство, но потом оказалость что только региональным льготнткам., а федеральным (то есть инвалидам которые от части пенсии отказались из за этого) шиш.
Очередной терпила. Рецепт обязаны выписать при любом раскладе федеральному льготнику. Если лекарство отсутствует рецепт ставится на отсроченное обслуживание в аптеке. Когда будет лекарство рецепт будет обналичен так сказать. Отказ выписать рецепт неправомерен. Обращайся в Росздравнадзор.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте