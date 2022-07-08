Для пензенских льготников дополнительно выделили почти 18 млн

08.07.2022 | 08:13

Пензенской области выделили дополнительные деньги на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий. Распоряжение подписал в четверг, 7 июля, председатель правительства Михаил Мишустин.

«Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства получат все регионы. Общая сумма дополнительного финансирования - более 2,9 млрд руб. Пензенской области предназначено 17 млн 811 тыс. 700 руб.

По данным на начало июля, в России проживает почти 3,5 млн человек, причисленных к льготным категориям.

«Всего в 2022 году на бесплатные лекарства для льготников в федеральном бюджете предусмотрено свыше 40,7 млрд рублей», - уточняется в пояснительной записке.