В Пензе пункты приема металлолома действовали без лицензии

01.07.2022 | 12:02

В четверг, 30 июня, сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы и правоохранители проверили пункты приема черных и цветных металлов в Железнодорожном районе.

Комиссия обследовала точки сбора металлолома на улицах Чаадаева, 27а и 36а, 2-й Проезжей, 20, и Долгорукова, 4а.

На двух объектах были выявлены нарушения - предпринимательская деятельность велась без государственной регистрации. Сотрудники полиции составили протоколы.

«До хозяйствующих субъектов доведена информация об утвержденных правилах обращения (учета, приемки, оформления) с ломом и отходами цветных металлов, а также о порядке лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации металлолома», - сообщили в пресс-службе мэрии.