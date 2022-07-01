Общество

В Пензе наградили лучших сотрудников почты

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В регионе отметили День российской почты. В областную филармонию пригласили сотрудников этой службы.

Вопреки распространенному мнению здесь трудятся не только те, кто разносит конверты по домам и квартирам, но и программисты, водители, курьеры, сортировщики. Лучшие из них получили награды различного уровня: благодарности, почетные грамоты губернатора области и министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«Ваша отрасль всегда славилась людьми терпеливыми, внимательными, с высоким чувством ответственности и гордостью за свою профессию. Уверен, с такими качествами вы и впредь будете успешно решать стоящие перед вами задачи», - отметил министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин.

Татьяна Кожевникова в 2022-м празднует юбилей: ровно 35 лет назад она пришла работать в почтовую сферу. Начинала свою трудовую деятельность с должности инструктора по подписке, теперь возглавляет почтамт Кузнецкого района. В подчинении у женщины состоит более 300 человек.

«Непросто, но всегда везло на людей. Всегда очень хорошие, исполнительные, добросовестные, и поэтому почтамт на хорошем счету», - пояснила начальник Кузнецкого почтамта Татьяна Кожевникова.

Работа требует и серьезной физической подготовки. К примеру, только пензенские почтальоны каждый день проходят в общей сложности около 15 тысяч километров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

только начальство и гребет там, да еще и ноют, что мало, вот и наградили одних начальничков, а простым работягам шиш без масла! там конечно труд адский у простых работников, вот они и злющие, как церберы, орут недуром, если что не так!

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