Общество

В Пензе компании подростков будут завлекать во «Двор»

Печать
Telegram

Современная, многофункциональная и гостеприимная для всех, особенно для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ищущих место, где их поймут, простят и примут, - в Доме молодежи открылась мастерская личности «Двор».

«Мы хотели сделать альтернативу подъездам, гаражам и создать пространство, где подросткам будет комфортно собираться», - рассказала руководитель подросткового центра «Двор» Софья Львова-Белова.

Кроме развлекательной составляющей, во «Дворе» будет активно внедряться трудовая занятость. Подростков научат делать что-то полезное своими руками, за это они получат местную валюту, ее можно обменять на товары внутри центра либо же на билеты в кино, зоопарк или музей.

Двери мастерской личности «Двор» будут открыты для всех желающих. Для привлечения проблемных детей планируется использовать специальные патрули.

«Наши кураторы будут выходить в места скопления подростков (торговые центры, заброшки), и разными способами в процессе общения можно будет их завлечь на территорию центра», - пояснила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

Один из первых гостей «Двора» Кирилл Ефремов заглянул сюда, чтобы найти новых друзей.

«Я буду сюда приходить. Мне понравились компьютеры и настольные игры», - поделился школьник.

Во время открытия центра было подписано соглашение о сотрудничестве между профильными министерствами и некоммерческими организациями по реализации совместных проектов, направленных на предотвращение деструктивного поведения несовершеннолетних.

«Открытие этого проекта направлено прежде всего на профилактику безнадзорности, нарушений закона со стороны подростков», - подчеркнул министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

Немного опоздали, там каждого второго уже можно к наркологу записывать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

руководитель подросткового центра «Двор» Софья Львова-Белова.
Это кого пристроили? Чьих будет Софья?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте