В Пензе компании подростков будут завлекать во «Двор»

01.07.2022 | 18:35

Современная, многофункциональная и гостеприимная для всех, особенно для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ищущих место, где их поймут, простят и примут, - в Доме молодежи открылась мастерская личности «Двор».

«Мы хотели сделать альтернативу подъездам, гаражам и создать пространство, где подросткам будет комфортно собираться», - рассказала руководитель подросткового центра «Двор» Софья Львова-Белова.

Кроме развлекательной составляющей, во «Дворе» будет активно внедряться трудовая занятость. Подростков научат делать что-то полезное своими руками, за это они получат местную валюту, ее можно обменять на товары внутри центра либо же на билеты в кино, зоопарк или музей.

Двери мастерской личности «Двор» будут открыты для всех желающих. Для привлечения проблемных детей планируется использовать специальные патрули.

«Наши кураторы будут выходить в места скопления подростков (торговые центры, заброшки), и разными способами в процессе общения можно будет их завлечь на территорию центра», - пояснила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

Один из первых гостей «Двора» Кирилл Ефремов заглянул сюда, чтобы найти новых друзей.

«Я буду сюда приходить. Мне понравились компьютеры и настольные игры», - поделился школьник.

Во время открытия центра было подписано соглашение о сотрудничестве между профильными министерствами и некоммерческими организациями по реализации совместных проектов, направленных на предотвращение деструктивного поведения несовершеннолетних.

«Открытие этого проекта направлено прежде всего на профилактику безнадзорности, нарушений закона со стороны подростков», - подчеркнул министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.