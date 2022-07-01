Прокуратура: Отдел водных ресурсов работал с нарушениями

01.07.2022 | 12:07

В деятельности отдела водных ресурсов по Пензенской области и Республике Мордовия Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов выявили нарушения.

«Должностными лицами данного органа не исполнялись в полной мере полномочия по ведению государственного водного реестра, по предоставлению в установленном порядке заинтересованным лицам сведений из данного реестра, с нарушением принимались решения об отказе в государственной регистрации, ненадлежащим образом реализовывались полномочия по мониторингу водных объектов и формированию официальной статистической информации об использовании вод Российской Федерации, по внесению в соответствующий реестр сведений, полученных в результате мониторинга водных объектов», - сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Недостатки обнаружили и при рассмотрении обращений граждан.

В итоге заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин внес представление руководителю Верхне-Волжского бассейнового водного управления об устранении нарушений законодательства, причин и условий, им способствовавших, а также о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.