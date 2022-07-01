Общество

Пензенцы смогут оформить инвалидность по новым правилам

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С 1 июля жители Пензенской области будут оформлять инвалидность по новым правилам. Предполагается, что механизм медико-социальной экспертизы станет проще, прозрачнее и понятнее.

«Уже в этом году установлен необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ - теперь сразу ясно, какие обследования нужны для экспертизы», - пояснили в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Граждане теперь могут выбирать, как проходить МСЭ - заочно или лично. В первом случае решение вынесут на основании документов, которые поступят из медицинских организаций в электронном виде. Во втором данные также поступят напрямую, собирать их самим пациентам не придется.

Личное посещение понадобится в случае необходимости обследования на специальном оборудовании.

По итогам экспертизы гражданин получит ее результаты (они появятся на портале «Госуслуги»), справку (по выбору - по почте или в бюро МСЭ) и индивидуальную программу реабилитации или абилитации.

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