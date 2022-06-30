В Заре планируют построить двухполосную дорогу

30.06.2022 | 10:11

В Пензе разработают проект по строительству дорог в микрорайоне Заря-1. Они появятся вблизи улицы Героя России Сергеева.

К работам планируют приступить в четверг, 30 июня. Исполнитель - подрядчик из Ульяновска, ООО «Инждор». Организация стала победителем электронного аукциона.

«Проект будет реализован в рамках программы «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы»», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты создадут двухполосную дорогу, обустроят тротуары, ливневую канализацию, установят освещение.

Ориентировочная протяженность будущей проезжей части - 2 770 метров.

Проектные работы хотят завершить к 15 декабря 2022 года.

В настоящее время микрорайон активно застраивается и нуждается в улучшении транспортной доступности. Проблему может решить строительство дорог.