В Заре планируют построить двухполосную дорогу

В Пензе разработают проект по строительству дорог в микрорайоне Заря-1. Они появятся вблизи улицы Героя России Сергеева.
К работам планируют приступить в четверг, 30 июня. Исполнитель - подрядчик из Ульяновска, ООО «Инждор». Организация стала победителем электронного аукциона.
«Проект будет реализован в рамках программы «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы»», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты создадут двухполосную дорогу, обустроят тротуары, ливневую канализацию, установят освещение.
Ориентировочная протяженность будущей проезжей части - 2 770 метров.
Проектные работы хотят завершить к 15 декабря 2022 года.
В настоящее время микрорайон активно застраивается и нуждается в улучшении транспортной доступности. Проблему может решить строительство дорог.
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Ориентировочная протяженность будущей проезжей части - 2 770 метров. !!! ЭТО всего ДВА километра?! НЕ разорвало ВАС?!