Общество

В Заре планируют построить двухполосную дорогу

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В Пензе разработают проект по строительству дорог в микрорайоне Заря-1. Они появятся вблизи улицы Героя России Сергеева.

К работам планируют приступить в четверг, 30 июня. Исполнитель - подрядчик из Ульяновска, ООО «Инждор». Организация стала победителем электронного аукциона.

«Проект будет реализован в рамках программы «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы»», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты создадут двухполосную дорогу, обустроят тротуары, ливневую канализацию, установят освещение.

Ориентировочная протяженность будущей проезжей части - 2 770 метров.

Проектные работы хотят завершить к 15 декабря 2022 года.

В настоящее время микрорайон активно застраивается и нуждается в улучшении транспортной доступности. Проблему может решить строительство дорог.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ориентировочная протяженность будущей проезжей части - 2 770 метров. !!! ЭТО всего ДВА километра?! НЕ разорвало ВАС?!

Гость||

А во сколько обошлось планирование?

Гость||

Ура, товарищи!!!!

Гость||

сто лет планировать будут, а люди уже много лет там живут, мучаются,ужас!

Имя: Гость
Комментарий:

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