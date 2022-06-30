В пензенской больнице возобновят электросудорожную терапию

30.06.2022 | 14:29

В пензенской областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова решили возобновить технологию применения электросудорожной терапии. Там открылся кабинет альтернативных методов лечения больных психотического спектра.

Речь идет о пациентах с крайне тяжелыми расстройствами.

«Основной целью и механизмом действия сеанса такой терапии является развитие генерализованных судорог, длящихся от 30 до 90 секунд. Именно такая длительность обеспечивает терапевтический эффект», - рассказал главный внештатный врач-психиатр регионального минздрава Александр Никулин.

По его словам, для проведения процедуры используется современный конвульсатор «Эстер» отечественного производства.

«Применяется неингаляционный кратковременный наркоз с введением анестетиков короткого действия. Стандарт кратности процедуры определяется в зависимости от показаний и степени тяжести состояния пациента, варьируется от 4 до 20 процедур», - уточнил доктор.

Специалисты считают, что электросудорожная терапия позволяет быстро купировать психотическую симптоматику, ее можно проводить параллельно с приемом лекарственных препаратов. Кроме того, сокращается срок пребывания пациента в круглосуточном стационаре, отметили в пресс-службе минздрава.