Общество

В пензенской больнице возобновят электросудорожную терапию

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В пензенской областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова решили возобновить технологию применения электросудорожной терапии. Там открылся кабинет альтернативных методов лечения больных психотического спектра.

Речь идет о пациентах с крайне тяжелыми расстройствами.

«Основной целью и механизмом действия сеанса такой терапии является развитие генерализованных судорог, длящихся от 30 до 90 секунд. Именно такая длительность обеспечивает терапевтический эффект», - рассказал главный внештатный врач-психиатр регионального минздрава Александр Никулин.

По его словам, для проведения процедуры используется современный конвульсатор «Эстер» отечественного производства.

«Применяется неингаляционный кратковременный наркоз с введением анестетиков короткого действия. Стандарт кратности процедуры определяется в зависимости от показаний и степени тяжести состояния пациента, варьируется от 4 до 20 процедур», - уточнил доктор.

Специалисты считают, что электросудорожная терапия позволяет быстро купировать психотическую симптоматику, ее можно проводить параллельно с приемом лекарственных препаратов. Кроме того, сокращается срок пребывания пациента в круглосуточном стационаре, отметили в пресс-службе минздрава.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Какой интересный однако метод терапии. Сходить что-ли на пару сеансов, заценить эффективность процедуры.

Гость||

" А у психов жизнь так бы жил любой.. "В библиотеке санатория" Черемшаны" в очень старой книге чуть ли не антикварной много было подробно написано о лечении Н. В.Гоголя в психбольнице: применяли обёртывание мокрыми простынями....

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