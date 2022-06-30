Пензенцев приглашают заняться расчисткой руин храма в Чемодановке

30.06.2022 | 15:02

Жителей Пензенской области приглашают помочь в расчистке храма Введения Пресвятой Богородицы в селе Чемодановка Бессоновского района.

Время превратило храм в руины, но желающие могут принять участие в первых шагах по его восстановлению.

Прежде всего необходимо скосить траву, вырубить поросль, спилить молодые деревья.

Акция, которая станет одним из мероприятий проекта «Золотое кольцо Сурского края», запланирована на субботу, 2 июля.

«По вопросам участия следует звонить по телефону 8 (960) 320-90-65. Заявки принимаются до 13:00 пятницы, 1 июля», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.