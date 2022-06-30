Общество

Пензенцев приглашают заняться расчисткой руин храма в Чемодановке

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Жителей Пензенской области приглашают помочь в расчистке храма Введения Пресвятой Богородицы в селе Чемодановка Бессоновского района.

Время превратило храм в руины, но желающие могут принять участие в первых шагах по его восстановлению.

Прежде всего необходимо скосить траву, вырубить поросль, спилить молодые деревья.

Акция, которая станет одним из мероприятий проекта «Золотое кольцо Сурского края», запланирована на субботу, 2 июля.

«По вопросам участия следует звонить по телефону 8 (960) 320-90-65. Заявки принимаются до 13:00 пятницы, 1 июля», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

А свои на халяву не хотят поработать?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Хотел бы, с радостью. Однако принуждён Судьбой пахать на другом поле.

Успехов и блага!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.06.2022 15:09|

А свои на халяву не хотят поработать?

Это кто, цыгане что-ли?

Вряд ли, им недосуг, они ковры повесили на заборы - знать дурь подвезли. Некогда им.

Имя: Гость
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