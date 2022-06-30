Пензенцев приглашают заняться расчисткой руин храма в Чемодановке

Жителей Пензенской области приглашают помочь в расчистке храма Введения Пресвятой Богородицы в селе Чемодановка Бессоновского района.
Время превратило храм в руины, но желающие могут принять участие в первых шагах по его восстановлению.
Прежде всего необходимо скосить траву, вырубить поросль, спилить молодые деревья.
Акция, которая станет одним из мероприятий проекта «Золотое кольцо Сурского края», запланирована на субботу, 2 июля.
«По вопросам участия следует звонить по телефону 8 (960) 320-90-65. Заявки принимаются до 13:00 пятницы, 1 июля», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
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