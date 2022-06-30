Личный кабинет «ТНС энерго Пенза» стал еще удобнее

30.06.2022 | 16:20

«ТНС энерго Пенза» обновило сервис «Личный кабинет» для частных клиентов на сайте компании penza.tns-e.ru.

Пользователям сервиса стали доступны новые полезные функции.

1. Авторизация по ссылке. Теперь нет необходимости вводить логин и пароль при входе в личный кабинет. Клиент может запросить ссылку на адрес электронной почты, который указан в кабинете, и авторизоваться, просто перейдя по ней в полученном письме.

2. Мобильная версия личного кабинета. Интерфейс сервиса оптимизирован для мобильных устройств, им стало удобно пользоваться со смартфона или планшета через браузер.

3. В разделе «Начисления и платежи» графики и таблицы сделали более информативными. Теперь есть возможность настраивать фильтры и просматривать отдельно данные по начислениям, платежам и задолженности.

4. Появилась информация о тарифе, действующем для данного лицевого счета.

5. На главной странице кабинета обозначены дополнительные информационные блоки с данными об акциях и услугах компании.

При первом входе в личный кабинет у пользователей будет запрашиваться подтверждение адреса электронной почты.

В настоящее время сервисом пользуются уже более 53 000 человек. Подключение «Личного кабинета» доступно всем клиентам «ТНС энерго Пенза» на сайте компании.