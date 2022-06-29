В Пензе работает клуб анонимных алкоголиков «Надежда»

29.06.2022 | 19:23

«Меня зовут Анатолий, я алкоголик. Мне 47 лет», - рассказал мужчина.

Лица героев таких репортажей нельзя увидеть - по этическим соображениям. Все участники тесно связали свою жизнь со спиртным, как следствие - поломанные судьбы, подорванное здоровье, разрыв отношений с близкими и родными, потеря работы, уважения к самому себе и многое другое.

Однако есть «Надежда». Группа анонимных алкоголиков собирается по вторникам, средам и пятницам в историческом здании Лермонтовской библиотеки.

«20-26 человек - по-разному бывает. Люди из всех сфер, от алкоголизма никто не застрахован, то есть у нас все категории присутствуют», - отметил председатель группы анонимных алкоголиков.

Здесь «за рюмкой чая» ведут задушевные беседы и молодые (в возрасте 20 лет), и те, кому далеко за 70. В результате многие не прикасались к стакану уже годы благодаря общению с братьями по несчастью и после того, как послушали откровенные истории, которые, в принципе, мало чем отличаются друг от друга.