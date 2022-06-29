Общество

В Пензе работает клуб анонимных алкоголиков «Надежда»

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«Меня зовут Анатолий, я алкоголик. Мне 47 лет», - рассказал мужчина.

Лица героев таких репортажей нельзя увидеть - по этическим соображениям. Все участники тесно связали свою жизнь со спиртным, как следствие - поломанные судьбы, подорванное здоровье, разрыв отношений с близкими и родными, потеря работы, уважения к самому себе и многое другое.

Однако есть «Надежда». Группа анонимных алкоголиков собирается по вторникам, средам и пятницам в историческом здании Лермонтовской библиотеки.

«20-26 человек - по-разному бывает. Люди из всех сфер, от алкоголизма никто не застрахован, то есть у нас все категории присутствуют», - отметил председатель группы анонимных алкоголиков.

Здесь «за рюмкой чая» ведут задушевные беседы и молодые (в возрасте 20 лет), и те, кому далеко за 70. В результате многие не прикасались к стакану уже годы благодаря общению с братьями по несчастью и после того, как послушали откровенные истории, которые, в принципе, мало чем отличаются друг от друга.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

С пр.Строителей 168 кто нибудь есть ?

Гость||

Врёти вы все,я не алкоголик.Не надо мне тут.

Гость||

Ништяк.

Гость||

Я люблю пиво, я люблю водку Я люблю баб и жирную селёдку Я не люблю твоих печёных булок Я алкоголик — ...ный придурок Алкоголик и придурок Алкоголик и придурок Алкоголик и придурок Алкоголик и придурок

Гость||

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Гость||

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