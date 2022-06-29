В банке «Кузнецкий» раскрыли перспективы развития в 2022-м

29.06.2022 | 16:39

В среду, 29 июня, на пресс-конференции председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин подвел итоги деятельности в 2021 году и раскрыл перспективы развития.

На конец 2021-го активы финансового учреждения достигли 6 млрд 710 млн рублей, чистая прибыль составила 76 млн рублей. Это самый большой показатель за последние несколько лет. На 5% вырос кредитный портфель юридических лиц (до 3,1 млрд рублей), на 14% - физических лиц (до 1,3 млрд рублей).

В 2021 году банк «Кузнецкий» продолжил реализацию важных стратегических задач, открыв дополнительный офис в Ульяновске. Сейчас филиалы учреждения есть в четырех регионах ПФО. Помимо Пензенской, это Самарская и Ульяновская области, а также Чувашия.

По итогам года банк подтвердил кредитный рейтинг В+ со стабильным прогнозом. Его присвоило аналитическое агентство АКРА. Анализировались не только прошлогодние, но и текущие финансово-экономические показатели.

«Могу с уверенностью утверждать, что наш банк совершенно спокойно пережил первый шок, который был после введения первых санкций», - рассказал Михаил Дралин.

Он пояснил, что банк немедленно откорректировал свою стратегию. Это позволило не только справиться со сложной ситуацией в финансовой сфере, но и продолжать развитие. Кроме того, «Кузнецкий» обрел новых клиентов, которые сочли банк «тихой гаванью», в то время как многие государственные учреждения попали под санкционные ограничения.

Также Михаил Дралин подвел предварительные итоги первой половины 2022-го.

«Весной серьезная поддержка потребовалась малому и среднему бизнесу. Здесь банк подставил свое надежное плечо тем, кто столкнулся с нехваткой оборотных средств, кто искал средства для модернизации производства. Мы запустили новые программы поддержки, увеличили объемы предоставления помощи по госпрограммам», - перечислил он.

Только за первое полугодие сумма заключенных договоров составила 1,4 млрд рублей.

Такую активность предпринимателей он объяснил тем, что бизнес включился в процесс импортозамещения и развития собственных производств.

Банк «Кузнецкий» выступил с законодательной инициативной: предложил предусмотреть возможность для региональных финансовых учреждений открывать прямые корреспондентские счета в банках - партнерах дружественных стран. Ее в скором времени рассмотрят депутаты Госдумы.

«Это позволит пензенскому бизнесу через банк «Кузнецкий» выходить напрямую на своих контрагентов, экономить затраты, время, увеличить скорость прохождения платежей, заводить новые экономические связи», - пояснил Михаил Дралин.

В 2022 году «Кузнецкий» планирует активно продвигать свои продукты и услуги в регионах присутствия, предлагать клиентам специальные программы поддержки бизнеса, а также программы по ипотеке (в том числе ипотеку с госучастием под 6,5% годовых, ипотеку для IT-специалистов).

«Первые итоги года говорят о том, что банк находится на верном пути. И мы совершенно уверены, что выполним все финансовые планы, которые ставят перед нами акционеры», - подчеркнул Михаил Дралин.