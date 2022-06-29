Пензенцы воспользуются «дачной амнистией» раньше планируемого

29.06.2022 | 21:15

На два месяца раньше, чем планировалось, - уже с 1 июля в стране стартует «дачная амнистия», которую в народе называют «2.0». Сроки вступления в силу федерального закона изменили в том числе и из-за сложной текущей экономической ситуации.

Изначально предполагалась, что «амнистия» заработает с сентября. Сроки поменялись, однако жителям никуда торопиться не следует - сначала специалисты придут к ним сами.

«Мы будем в июле собирать граждан по каждому муниципальному району, населенному пункту, поселку. Сейчас графики составляем. Специалисты Росреестра будут выезжать совместно с органами местного самоуправления, на сходах смотреть, какие документы есть у граждан, и направлять, давать рекомендации, кому что нужно», - сообщила начальник Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

«Дачная амнистия» - это неофициальное название закона, регламентирующего оформление в собственность домов, построенных до 14 мая 1998 года, а также земельных участков, на которых они расположены. Пока ситуация следующая: человек живет, пользуется территорией, но для государства это неизвестно чье имущество, так как бумаг современного образца у владельцев нет.

Новый закон дает возможность привести все в соответствие с нынешними нормами в упрощенном порядке. Похожая «амнистия» в России уже действовала, но эта отличается.

«Дачная амнистия 2.0» отталкивается от того, что, если у вас есть документ, подтверждающий право на дом, построенный до 14 мая 1998 года, вы можете бесплатно оформить земельный участок в собственность без проведения торгов. Это такой прототип «гаражной амнистии», которая уже действует с 1 сентября 2021 года», - пояснила Оксана Романова.

Процедуру пройти нужно, так как права собственника будут лучше защищены, после того как информацию внесут в ЕГРН.