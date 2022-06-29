Общество

На Олимпийской аллее планируют обновить портреты спортсменов

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Стенды с фотографиями пензенских спортсменов, размещенные на Олимпийской аллее, нужно заменить на новые. К такому выводу пришли участники выездного совещания, осмотревшие одно из любимых мест отдыха горожан.

По мнению членов комиссии, также необходимо обновить и другие объекты.

«Олимпийская аллея - место притяжения любителей физической активности и спорта. Здесь собираются сотни жителей и гостей города: катаются на велосипедах, роликах, гуляют. Необходимо, чтобы условия отдыха здесь были безопасными. Некоторыми спортивными площадками и тренажерами уже нельзя пользоваться, особенно детям», - высказала свое мнение министр физкультуры и спорта региона Евгения Бочкарева.

«Это первый шаг к решению проблем. Руководители отрасли обсудят перспективы модернизации отдельных зон для занятий физической культурой», - сообщили в пресс-службе областного минспорта.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

И бордюры заодно там поменяйте.

Гость||

Про Кобельского не забудьте!

Имя: Гость
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