«Гранатовый браслет» приглашает литераторов и создателей комиксов

29.06.2022 | 17:37

В Пензенской области стартовал XXIII Купринский творческий конкурс «Гранатовый браслет».

В этом году в нем определены номинации «Литература» и «Графический роман (комикс)».

К участию в номинации «Литература» приглашаются авторы старше 20 лет, создающие художественные произведения (романы, повести, рассказы, эссе) в традициях русской классической литературы, близкие по стилистике и тематике к творчеству Александра Куприна.

В номинации «Графический роман (комикс)» могут участвовать авторы в возрасте от 18 лет, имеющие как профессиональные, так и любительские навыки исполнения комиксов, с рисованными историями по произведениям Куприна.

Лауреатам в каждой номинации вручается диплом и сертификат на денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей. Заявки принимаются до 14 августа.

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.