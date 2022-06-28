Общество

Воспитанников центра в Кичкилейке навестили байкеры из Балашихи

Печать
Telegram

К воспитанникам областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, который находится в поселке Кичкилейка, приехали члены клуба «Белые вороны» из Балашихи.

«Они очень дружелюбные и общительные. Хорошо, что они к нам приезжают», - отметил воспитанник центра Сергей Попов.

Байкеры взяли под опеку пензенских мальчишек и девчонок и уже много лет наведываются в гости к подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Перезваниваемся, переписываемся. Какие-то проблемы они свои нам пишут», - рассказал президент мотоклуба «Белые вороны» Константин Шевченко.

Брутальные мужчины приезжают на старый Новый год и в начале лета. Каждый раз они готовят большую развлекательную программу.

Помимо знакомства с двухколесной техникой, байкеры из Подмосковья организовали на территории центра барбекю и концерт пензенской кавер-группы «Этажи».

«На сегодняшний день - более 100 несовершеннолетних детей из разных отделений. Это дети и со всей Пензенской области, и дети, которые воспитываются в отделении социального приюта, дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый праздник два раза в году к нам приезжают выпускники нижнеломовского детского дома, некоторые уже проживают в своих собственных квартирах, которые они получили, и в «Доме Вероники», и в «Квартале Луи», - сообщила директор социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елена Воронкова.

Без подарков не оставили и байкеров. Воспитанники центра преподнесли своим друзьям картину и целый земной шар. Все поделки выполнены руками детей. В завершение вечера состоялись праздничный ужин и фаер-шоу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

Видимо в Пензе недостаток доброты, недостаток добрых людей, коль существует у детей такая потребность доброты от иногородних людей

Гость||

Почему из не погнали ссаными тряпками?

Гость||

Гость писал(a):

Почему из не погнали ссаными тряпками?
Аз есм,а ты Из БАЛБЕС.Закусывать нужно,синяк.))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте