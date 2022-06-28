Воспитанников центра в Кичкилейке навестили байкеры из Балашихи

28.06.2022 | 20:43

К воспитанникам областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, который находится в поселке Кичкилейка, приехали члены клуба «Белые вороны» из Балашихи.

«Они очень дружелюбные и общительные. Хорошо, что они к нам приезжают», - отметил воспитанник центра Сергей Попов.

Байкеры взяли под опеку пензенских мальчишек и девчонок и уже много лет наведываются в гости к подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Перезваниваемся, переписываемся. Какие-то проблемы они свои нам пишут», - рассказал президент мотоклуба «Белые вороны» Константин Шевченко.

Брутальные мужчины приезжают на старый Новый год и в начале лета. Каждый раз они готовят большую развлекательную программу.

Помимо знакомства с двухколесной техникой, байкеры из Подмосковья организовали на территории центра барбекю и концерт пензенской кавер-группы «Этажи».

«На сегодняшний день - более 100 несовершеннолетних детей из разных отделений. Это дети и со всей Пензенской области, и дети, которые воспитываются в отделении социального приюта, дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый праздник два раза в году к нам приезжают выпускники нижнеломовского детского дома, некоторые уже проживают в своих собственных квартирах, которые они получили, и в «Доме Вероники», и в «Квартале Луи», - сообщила директор социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елена Воронкова.

Без подарков не оставили и байкеров. Воспитанники центра преподнесли своим друзьям картину и целый земной шар. Все поделки выполнены руками детей. В завершение вечера состоялись праздничный ужин и фаер-шоу.