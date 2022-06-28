Воспитанников центра в Кичкилейке навестили байкеры из Балашихи

К воспитанникам областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, который находится в поселке Кичкилейка, приехали члены клуба «Белые вороны» из Балашихи.
«Они очень дружелюбные и общительные. Хорошо, что они к нам приезжают», - отметил воспитанник центра Сергей Попов.
Байкеры взяли под опеку пензенских мальчишек и девчонок и уже много лет наведываются в гости к подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Перезваниваемся, переписываемся. Какие-то проблемы они свои нам пишут», - рассказал президент мотоклуба «Белые вороны» Константин Шевченко.
Брутальные мужчины приезжают на старый Новый год и в начале лета. Каждый раз они готовят большую развлекательную программу.
Помимо знакомства с двухколесной техникой, байкеры из Подмосковья организовали на территории центра барбекю и концерт пензенской кавер-группы «Этажи».
«На сегодняшний день - более 100 несовершеннолетних детей из разных отделений. Это дети и со всей Пензенской области, и дети, которые воспитываются в отделении социального приюта, дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый праздник два раза в году к нам приезжают выпускники нижнеломовского детского дома, некоторые уже проживают в своих собственных квартирах, которые они получили, и в «Доме Вероники», и в «Квартале Луи», - сообщила директор социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елена Воронкова.
Без подарков не оставили и байкеров. Воспитанники центра преподнесли своим друзьям картину и целый земной шар. Все поделки выполнены руками детей. В завершение вечера состоялись праздничный ужин и фаер-шоу.
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Видимо в Пензе недостаток доброты, недостаток добрых людей, коль существует у детей такая потребность доброты от иногородних людей