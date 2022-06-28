Общество

Пензенцам объяснили причину высокой цены на дикую землянику

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Елена Рейнике времени даром не теряет. Начинается сезон ягод и женщина старается каждую свободную минуту посвятить своему любимому делу - сбору земляники. Основную часть ароматной добычи ягодница отдает внукам, а излишки продает на рынке около автовокзала. Товар ходовой, долго на прилавке не залеживается.

«Пока сезон ягоды всякой-разной, ее надо наесться, не обязательно даже замораживать. А если заморозить, то для детей, чтобы с блинами, с мороженым - очень любят дети», - отметила ягодница Елена Рейнике.

По своему составу земляника - просто кладезь полезных веществ. В плодах растения содержится много разных витаминов и микроэлементов. Они есть даже в листьях. Их любители чаепитий тоже срывают и сушат или заваривают свежими.

Неопытные сборщики ягод часто путают лесную землянику с луговой клубникой. Первая меньше размером и блестящая, а вторая покрупнее и более матовая. Кроме того, если сорвать дикорастущую клубнику, она чаще всего отделяется от кустика вместе с чашелистиком, а земляника - без него.

Собирать ее - труд не из легких. Ни свет ни заря Валентина Никитина отправляется по ягоды.

«Уходим рано, в 5:00, и собираем до обеда. Ведерко пятилитровое получается собрать. Очень трудно», - рассказала ягодница Валентина Никитина.

Поэтому дикорастущая земляника и стоит недешево: большой пластиковый стаканчик продается по 200-250 рублей, а за трехлитровое ведерко просят 1 200.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Глупомордым пензюкам все что угодно можно объяснить)))))

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