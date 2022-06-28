Опубликован график доставки пенсий и соцвыплат на июль

28.06.2022 | 11:12

Отделение ПФР по Пензенской области опубликовало график доставки пенсий и социальных выплат на июль.

Пенсионерам, получающим деньги через банк в период с 5-го по 12-е число, выплаты профинансируют 4 июля; с 13-го по 19-е - 12 июля; с 20-го по 22-е - 19 июля; с 23-го по 25-е - 22 июля.

Что касается мер соцподдержки (выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки; пособий на детей от 8 до 17 лет; выплат по уходу за детьми до полутора лет; ежемесячных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и т. д.), то через банки их профинансируют 1 июля.

Тем, кто выбрал способ доставки «Почтой России», средства будут доставляться в период с 1 по 25 июля.

«Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет из средств материнского капитала перечисляется ежемесячно с 3-го по 26-е число. Как правило, выплата перечисляется примерно в один и тот же промежуток в несколько дней. Если привычные даты получения пособия выпадают на выходные дни, средства перечисляются в последующие рабочие дни», - предупредили в ПФР.