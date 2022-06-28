Общество

Крупная ИТ-компания ищет новые кадры

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Компания Bell Integrator предоставляет возможность пензенской молодежи реализовать себя в крупных интересных проектах в родном городе без необходимости переезда в другие регионы.

Для тех, у кого есть знания в сфере ИТ и кто находится в поиске работы, этот крупный системный интегратор, уже зарекомендовавший себя на местном рынке как надежный работодатель, может стать хорошим стартом для начала карьеры, интересным и перспективным для специалистов с опытом.

Вопреки кризису, Bell Integrator демонстрирует постоянный рост. Основным направлением в компании сейчас является работа с крупными российскими банками. Открываются десятки вакансий: компания пополняет свою команду новыми разработчиками, программистами, аналитиками, тестировщиками ручного, функционального и автоматизированного тестирования, руководителями проектов и другими специалистами.

Например, по итогам мая Bell Integrator возглавляет рейтинг «Хабр Карьеры» - компания стала лидером ИТ-рынка в двух топах по активности найма.

Комфортные офисы, расположенные в самом центре Пензы, полностью оснащены всем необходимым и готовы к приему новых специалистов. К слову сказать, вакансии компании предполагают не только офисную, но и удаленную работу.

Самые актуальные предложения всегда можно найти на сайте.

А еще Bell Integrator выплачивает бонус за успешную рекомендацию. При трудоустройстве, к примеру, друга, бывшего коллеги или просто знакомого специалиста в сфере ИТ автор рекомендации получит денежное вознаграждение в размере до 150 000 рублей.

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