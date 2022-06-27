В Пензе выросли тарифы на услуги МУП «Спецбюро»

27.06.2022 | 08:40

В Пензе установлены предельные максимальные тарифы на услуги МУП «Спецбюро». Постановление подписал глава городской администрации Александр Басенко.

Рытье могилы механизированным способом для взрослого захоронения теперь стоит 1 823 руб., при промерзании грунта - 2 316 руб. (по постановлению от 2019 года было 1 458,7 и 1 852,7 соответственно). Максимальная стоимость для проведения работ вручную составит 16 489 руб. (было 13 190 руб.). Услуга по непосредственному захоронению обойдется в 673-928 руб. (в зависимости от грунта).

Определены тарифы по рытью могил для детей и для урн. Услуги носильщиков стоят 3 896 и 5 844 руб. (для бригад из четырех или шести человек соответственно) или 7 792 и 11 688 руб. (если бригада элитная).

Отдельно придется заплатить за перенос намогильных сооружений: оград, памятников, крестов, столов, скамеек (от 186 до 719 руб. в зависимости от расстояния). Очистка могилы от снега обойдется в 301,48 руб., очистка дорожек - в 255-2 992 руб.

Весь перечень услуг, которые готово оказать МУП «Спецбюро», занимает 4,5 листа. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Ранее стало известно, что в Пензе перестали брать плату за въезд на кладбище. Ранее это стоило 508 рублей.