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Общество

В Пензе выросли тарифы на услуги МУП «Спецбюро»

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В Пензе установлены предельные максимальные тарифы на услуги МУП «Спецбюро». Постановление подписал глава городской администрации Александр Басенко.

Рытье могилы механизированным способом для взрослого захоронения теперь стоит 1 823 руб., при промерзании грунта - 2 316 руб. (по постановлению от 2019 года было 1 458,7 и 1 852,7 соответственно). Максимальная стоимость для проведения работ вручную составит 16 489 руб. (было 13 190 руб.). Услуга по непосредственному захоронению обойдется в 673-928 руб. (в зависимости от грунта).

Определены тарифы по рытью могил для детей и для урн. Услуги носильщиков стоят 3 896 и 5 844 руб. (для бригад из четырех или шести человек соответственно) или 7 792 и 11 688 руб. (если бригада элитная).

Отдельно придется заплатить за перенос намогильных сооружений: оград, памятников, крестов, столов, скамеек (от 186 до 719 руб. в зависимости от расстояния). Очистка могилы от снега обойдется в 301,48 руб., очистка дорожек - в 255-2 992 руб.

Весь перечень услуг, которые готово оказать МУП «Спецбюро», занимает 4,5 листа. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Ранее стало известно, что в Пензе перестали брать плату за въезд на кладбище. Ранее это стоило 508 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Бедные родственники умерших. Платить им все больше и больше. А сколько стоит похоронить безродного или человека, которого родственники в силу отсутствия денег похоронить не могут?

Гость||

Расписала цену ой-как, а размер пособия на погребение низкий.

Гость||

печально все это читать

Гость||

Что это за "элитная бригада " такая для переноски гроба? А обычная бригада-это "бичи" ,что ли ?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько стоит похоронить безродного или человека, которого родственники в силу отсутствия денег похоронить не могут?
А какая разница, если государство таких бесплатно хоронит?

Гость||

Гость писал(a):

Что это за "элитная бригада " такая для переноски гроба? А обычная бригада-это "бичи" ,что ли ?
Подумал что трезвая бригада - это элитная. Но нет, наверно показалось.

Гость||

Гость писал(a):

Что это за "элитная бригада " такая для переноски гроба?
Наверное, во фраках и с цветком в петлицах

Гость||

Гость писал(a):

что трезвая бригада - это элитная.
Может просто чисто выбритые, с одеколоном Шипр...

Гость||

Вот и Басенко "немного отличился",переживает за людей, все для них

Имя: Гость
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