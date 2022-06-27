В Пазелках отметили мордовский праздник «Покш эрзянь чи»

Житель Чемодановки Антон Миряев в прошлом году в соседнем селе поборол всех соперников и забрал главный приз - барана. Теперь кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо готовился биться за шуруповерт. В Пазелках прошел ежегодный праздник мордовской культуры «Покш эрзянь чи».
«Цели не поменялись - выиграть соревнования. Да и возможность пообщаться с разными людьми. Я мокша, пообщаться с эрзя. Ну и показать все свое мастерство, чему я научился», - сообщил участник праздника Антон Миряев.
В маленьком селе Бессоновского района отмечали большой мордовский день. Церемонию зажжения священного огня проводили хранители культурных традиций. Они молились о теплом дожде, богатом урожае, здоровье и процветании эрзян.
«Каждый год проводится очень веселый праздник. На нем присутствуют не только жители Пензенской области и села Пазелки, но и Республики Мордовии, Чувашии, приезжают из Ульяновской и других областей», - рассказал глава администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Сергей Терешкин.
Приглашение получают и представители разных национально-культурных автономий. Здесь можно познакомиться не только с мордовскими обычаями, но и с изделиями народного промысла.
«Свистулька всегда считалась оберегом. Это на потеху детям делалось», - отметила мастерица Ольга Петрова.
Тем временем по округе уже разносился запах ароматной селянки. За приготовление национального блюда в этом году отвечал Алексей Развозжаев.
«Свинина или говядина плюс овощи: картошка, лук, морковь, перец, вода, соль. Мы все бесплатно будем раздавать», - пояснил повар.
Пока же собравшихся развлекали творческие коллективы, причем не только пензенские. Певец из Мордовии Артем Мамаев - частый гость на празднике.
«С каждым годом он больше и как-то лучше становится. Прибавляется много людей, и люди начинают любить свою культуру, свой национальный язык, и начинают об этом вспоминать», - подчеркнул он.
Народ гулял с утра до вечера.
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Какой красивый парень Антон!