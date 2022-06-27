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Общество

В Пазелках отметили мордовский праздник «Покш эрзянь чи»

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Житель Чемодановки Антон Миряев в прошлом году в соседнем селе поборол всех соперников и забрал главный приз - барана. Теперь кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо готовился биться за шуруповерт. В Пазелках прошел ежегодный праздник мордовской культуры «Покш эрзянь чи».

«Цели не поменялись - выиграть соревнования. Да и возможность пообщаться с разными людьми. Я мокша, пообщаться с эрзя. Ну и показать все свое мастерство, чему я научился», - сообщил участник праздника Антон Миряев.

В маленьком селе Бессоновского района отмечали большой мордовский день. Церемонию зажжения священного огня проводили хранители культурных традиций. Они молились о теплом дожде, богатом урожае, здоровье и процветании эрзян.

«Каждый год проводится очень веселый праздник. На нем присутствуют не только жители Пензенской области и села Пазелки, но и Республики Мордовии, Чувашии, приезжают из Ульяновской и других областей», - рассказал глава администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Сергей Терешкин.

Приглашение получают и представители разных национально-культурных автономий. Здесь можно познакомиться не только с мордовскими обычаями, но и с изделиями народного промысла.

«Свистулька всегда считалась оберегом. Это на потеху детям делалось», - отметила мастерица Ольга Петрова.

Тем временем по округе уже разносился запах ароматной селянки. За приготовление национального блюда в этом году отвечал Алексей Развозжаев.

«Свинина или говядина плюс овощи: картошка, лук, морковь, перец, вода, соль. Мы все бесплатно будем раздавать», - пояснил повар.

Пока же собравшихся развлекали творческие коллективы, причем не только пензенские. Певец из Мордовии Артем Мамаев - частый гость на празднике.

«С каждым годом он больше и как-то лучше становится. Прибавляется много людей, и люди начинают любить свою культуру, свой национальный язык, и начинают об этом вспоминать», - подчеркнул он.

Народ гулял с утра до вечера.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Какой красивый парень Антон!

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