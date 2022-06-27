В Пазелках отметили мордовский праздник «Покш эрзянь чи»

27.06.2022 | 19:41

Житель Чемодановки Антон Миряев в прошлом году в соседнем селе поборол всех соперников и забрал главный приз - барана. Теперь кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо готовился биться за шуруповерт. В Пазелках прошел ежегодный праздник мордовской культуры «Покш эрзянь чи».

«Цели не поменялись - выиграть соревнования. Да и возможность пообщаться с разными людьми. Я мокша, пообщаться с эрзя. Ну и показать все свое мастерство, чему я научился», - сообщил участник праздника Антон Миряев.

В маленьком селе Бессоновского района отмечали большой мордовский день. Церемонию зажжения священного огня проводили хранители культурных традиций. Они молились о теплом дожде, богатом урожае, здоровье и процветании эрзян.

«Каждый год проводится очень веселый праздник. На нем присутствуют не только жители Пензенской области и села Пазелки, но и Республики Мордовии, Чувашии, приезжают из Ульяновской и других областей», - рассказал глава администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района Сергей Терешкин.

Приглашение получают и представители разных национально-культурных автономий. Здесь можно познакомиться не только с мордовскими обычаями, но и с изделиями народного промысла.

«Свистулька всегда считалась оберегом. Это на потеху детям делалось», - отметила мастерица Ольга Петрова.

Тем временем по округе уже разносился запах ароматной селянки. За приготовление национального блюда в этом году отвечал Алексей Развозжаев.

«Свинина или говядина плюс овощи: картошка, лук, морковь, перец, вода, соль. Мы все бесплатно будем раздавать», - пояснил повар.

Пока же собравшихся развлекали творческие коллективы, причем не только пензенские. Певец из Мордовии Артем Мамаев - частый гость на празднике.

«С каждым годом он больше и как-то лучше становится. Прибавляется много людей, и люди начинают любить свою культуру, свой национальный язык, и начинают об этом вспоминать», - подчеркнул он.

Народ гулял с утра до вечера.