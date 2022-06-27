В Индерке установили доску памяти уроженцу села Хайдару Зябирову

27.06.2022 | 19:59

То, как выглядит теперь Индерка, отчасти его заслуга. Хайдара Зябирова в родном селе хорошо помнят. Для развития своей малой родины этот человек сделал очень много. Его жизни, делам, поступкам здесь даже посвящают стихи.

В память об обладателе высших наград Советского Союза (двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Дружбы, медали Жукова), заслуженном депутате Верховного Совета РСФСР Хайдаре Зябирове в его родной Индерке открыли мемориальную доску.

«Конечно, берет гордость за то, что в нашей глубинке есть люди, которые делают историю села, области, да и страны в целом», - отметил председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров.

На торжественной церемонии присутствовали потомки Хайдара Давыдовича, его дочь, внучка и правнучка. Последняя, кстати, серьезно увлекается историей своей земли.

«Я очень рада, что моего прадеда помнят. Я про него рассказываю и горжусь тем, что он мой прадед», - поделилась Амина Юнкина.

«Сегодняшнее событие - это очень значимо для нас, потому что это еще одна возможность отдать дань уважения и почтить память такого легендарного человека, который посвятил всю свою жизнь родному краю, своей родной Индерке», - подчеркнула внучка Хайдара Зябирова Диана Абдуллина.

«Эмоции зашкаливают, очень трогательные слова, очень важные, добрые и теплые. Мы очень благодарны за эти слова», - высказалась дочь Хайдара Зябирова Раисия Абдуллина.

Хайдар Зябиров был председателем местного колхоза 39 лет. За это время в Индерке были построены больница, общежития, различные культурные учреждения.