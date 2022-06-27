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Общество

Рост тарифов на ассенизаторские услуги объяснили угрозой банкротства

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В администрации Пензы объяснили, что тарифы на ассенизаторские услуги повысились в целях недопущения банкротства МУП по очистке города.

Так представитель мэрии ответил на обращение горожанки Нины Андреевой, которая оставила жалобу на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Возмущены до предела повышением на 100% цены за вывоз жидких отходов. В декабре повысили до 1 100 руб. за 5-кубовую машину, а теперь 2 100 руб., и еще будет официальное повышение 1 июля», - написала женщина.

Ей объяснили, что максимальные тарифы были сформированы еще два года назад, но не применялись:

- на услуги по сбору, транспортированию и обработке жидких отходов в размере 356,31 рубля за 1 кубометр без НДС или 2 137,85 рублей за 5 кубометров;

- на услуги по сбору и обработке жидких отходов в размере 55,17 рублей за 1 кубометр без НДС.

В суммы заложили затраты на зарплату водителям, налоги, горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги сторонних организаций, обработку жидких отходов, а также управленческие расходы.

«Ранее предприятие применяло пониженные тарифы, в связи с чем за 2021 год по услуге сбора и транспортирования жидких отходов получило убыток в размере 2 млн 379 тыс. 600 руб. Для того чтобы предприятие не обанкротилось и имело возможность выполнять свои социальные функции, утвержденный тариф стал применяться полностью», - говорится в ответе.

Подчеркивается, что без повышения тарифа до стоимости, обоснованной еще в 2020 году, предприятие будет вынуждено отказаться от убыточного вида услуг.

«Это может повлечь не только значительные последствия в сфере чистоты и порядка нашего города, но и еще большее повышение цен на сбор и транспортирование жидких отходов со стороны конкурирующих частных организаций», - отметили в администрации.

Сейчас мэрия рассматривает возможность оказания указанных услуг по сниженным тарифам для многодетных и малоимущих семей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В администрации Пензы объяснили, что тарифы на ассенизаторские услуги повысились в целях недопущения банкротства МУП по очистке города.
В администрации найдут объяснение всему, кроме одного: что она делает для избежания массовых банкротств населения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас мэрия рассматривает возможность оказания указанных услуг по сниженным тарифам для многодетных и малоимущих семей.
И для малосрущих.

Гость||

а теперь слушайте правду.

В МУПе только 2 своих говновозки. остальные все - частники!

Так что тут банальный сговор!

Это может проверить каждый - говносливка у нас недалеко от памятника Катюша. Встаньте там на часик и посмотрите на количество говновозов, и на надписи на них. Думаю за час ни одной говнозки МУПа вы не увидете.

Да и вообще пора убрать этот говнослив из центра города!

Гость||

>Так что тут банальный сговор!

Если это так, то вам представляется уникальная возможность! Откройте свой бизнес и разорите этих барыг!

Гость||

Гость писал(a):

Если это так, то вам представляется уникальная возможность! Откройте свой бизнес и разорите этих барыг!
Штатный баснописец Побасенков проснулся.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас мэрия рассматривает возможность оказания указанных услуг по сниженным тарифам для многодетных и малоимущих семей.
Инвалиды опять в пролёте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее предприятие применяло пониженные тарифы
Это называется преднамеренным банкротством. Ещё одного МУПа. Всех ответственных поставить к стенке.

Гость||

Гость писал(a):

Мы не рабы рабы немцы!!!! Что толку тут писать всё ровно всё решают без людей и

превращают в фарс!

Автор это всхлипа точно раб по жизни.

Имя: Гость
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