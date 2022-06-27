Пензенцев приглашают на молебен против абортов

В четверг, 30 июня, в Спасском кафедральном соборе совершат особый молебен против абортов. На него приглашаются все желающие.
«Это молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте), утвержденное Священным синодом Русской православной церкви на заседании 27 декабря 2016 года (журнал № 128)», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.
Уточняется, что во время молебна участники будут просить о прекращении совершения такого тяжкого греха, как детоубийство.
«Каждый желающий сможет поставить свечу об упокоении душ младенцев, убиенных в материнской утробе», - добавили в епархии.
Мероприятие начнется в 11:00.
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