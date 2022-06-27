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Общество

Пензенцев приглашают на молебен против абортов

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В четверг, 30 июня, в Спасском кафедральном соборе совершат особый молебен против абортов. На него приглашаются все желающие.

«Это молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте), утвержденное Священным синодом Русской православной церкви на заседании 27 декабря 2016 года (журнал № 128)», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Уточняется, что во время молебна участники будут просить о прекращении совершения такого тяжкого греха, как детоубийство.

«Каждый желающий сможет поставить свечу об упокоении душ младенцев, убиенных в материнской утробе», - добавили в епархии.

Мероприятие начнется в 11:00.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

21-й век на дворе....

Или средневековье

Гость||

Они и икону придумали,где Иисус молится против абортов?

Это приколы или на полном серьёзе?

Гость||

Чтоб что-то абориторовать, надо еще осеменить, а сегодня желающих осементься все меньше, дорого все это, на еду бы хватило, не до чпоканья.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каждый желающий сможет поставить свечу
Это самое главное в мероприятии? Какова цена свечи-индульгенции?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Каждый желающий сможет поставить свечу об упокоении душ младенцев, убиенных в материнской утробе», - добавили в епархии.
Как можно ставить свечу и молиться об упокоении некрещенных? Церковь же запрещает молитвы за некрещенных.

Гость||

Приду.. на молебен против попов

Гость||

Попы захватили власть

Гость||

С началом спида ,раздавали презики (мудрое решение). А спид, это болезнь,преждевременная смерть,нищета... что и ныне хватает.

Гость||

Против плохих дорог хорошо бы помолиться, авось поможет.

Гость||

Попы захватили власть)

А может совместно с властью,как и до революции.

Гость||

Надо Трампампама в момочь призвать

Гость||

Блаженные

Гость||

Россия - светское государство. И в этом плане у каждой женщины есть свобода выбора, рожать или прерывать. Запретишь официальные аборты - будут делать подпольными с куда более опасными последствиями. Несчастная мать и несчастный ребенок, потому что предохранение подвело, а пришлось рожать - это беда куда большая, чем медицинская процедура по удалению нескольких клеточек, пока они еще не развились в полноценный эмбрион и плод.

Гость||

Гость писал(a):

процедура по удалению нескольких клеточек, пока они еще не развились в полноценный эмбрион и плод.
Тебе наверное все таки осталось несколько клеточек на прямую извилину это результат аборта

Гость||

Не хочет женщина иметь детей, содержать их. Церква на себя возьмет их содержание? Или государство будет растить пушечное мясо?

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Имя: Гость
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