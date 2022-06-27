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Общество

Численность пензенской молодежи постепенно уменьшается

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В Пензастате обнародовали данные о численности молодых людей в регионе на 1 января 2022 года. Публикацию приурочили к празднованию Дня молодежи, который отмечается в понедельник, 27 июня.

Специалисты сообщили, что в регионе постепенно уменьшается численность молодых мужчин и женщин. Это связано с деформациями в естественном и миграционном движении населения.

«Это тревожное явление, так как молодежь является основой трудового и демографического потенциала области», - подчеркнули в Пензастате.

В регионе на 1 января зарегистрировали 193 915 жителей в возрасте от 14 до 30 лет, на их долю пришлось 15,3% от всего населения. Юношей в Сурском крае было 99 718 (51,4%), девушек - 94 197 (48,6%).

Основная часть молодежи проживает в городах (134 150 человек, или 69,2%), 30,8% (59 765) - в селах.

«За 2016-2021 годы доля молодых людей в общей численности населения Пензенской области сократилась с 17,7% до 15,2% (с 237,8 до 193,9 тыс. человек)», - сообщили специалисты.

В 2021 году из других регионов РФ в область приехали 2 793 юношей и девушек, а покинули ее 3 575.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Расскажите нам о динамике численности пензенских чиновников.

Гость||

Ну если кто видел, как тоскливо и серо организовали День молодежи, который чиновники окрестили масштабным, понятно, что молодежи здесь просто скучно и нечего делать.

Гость||

Гость писал(a):

Расскажите нам о динамике численности пензенских чиновников.
В том числе о возрастном составе указанной категории.

Гость||

Вот результаты реальные еще приукрашенные область!Область вымирает,и молодежь уезжает видя этот хаос и беспредел вокруг!А федералы молчат наместника воткнули и проблема решена????НЕТ

Гость||

Чинушь на зарплатах все больше с премиями а народу меньше вот результат?

Гость||

Гость писал(а):

> Вот результаты реальные еще приукрашенные область!Область вымирает,и

> молодежь уезжает видя этот хаос и беспредел вокруг!А федералы молчат

> наместника воткнули и проблема решена????НЕТ

Твои выдумки

Гость||

Гость писал(а):

> Вот результаты реальные еще приукрашенные область!Область вымирает,и

> молодежь уезжает видя этот хаос и беспредел вокруг!А федералы молчат

> наместника воткнули и проблема решена????НЕТ

Адепты Навального завыли

Гость||

Гость писал(a):

Твои выдумки
получил 15р - отвали

Гость||

А количество чинуш растет.

Гость||

Навальный вождь тупых баранов и школоты

Гость||

Гость писал(a):

Твои выдумки
Гость писал(a):
Адепты Навального завыли
Опять у дурачка подгорело и он завыл. Скачи мимо.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(а):

> Вот результаты реальные еще приукрашенные область!Область вымирает,и

> молодежь уезжает видя этот хаос и беспредел вокруг!А федералы молчат

> наместника воткнули и проблема решена????НЕТ

Твои выдумки

Троль тут как тут

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(а):

> Вот результаты реальные еще приукрашенные область!Область вымирает,и

> молодежь уезжает видя этот хаос и беспредел вокруг!А федералы молчат

> наместника воткнули и проблема решена????НЕТ

Адепты Навального завыли

Адепты путинойды не прошли мимо

Гость||

Гость писал(а):

> Опять у дурачка подгорело и он завыл. Скачи мимо.

Опять у навальниста подгорело и он завыл. Скачи мимо.

Гость||

Просто пр идиктатуре поломаны все социальные ступени. Молодещьэто видит и валит отссюда.

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Имя: Гость
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