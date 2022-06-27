Численность пензенской молодежи постепенно уменьшается

27.06.2022 | 15:32

В Пензастате обнародовали данные о численности молодых людей в регионе на 1 января 2022 года. Публикацию приурочили к празднованию Дня молодежи, который отмечается в понедельник, 27 июня.

Специалисты сообщили, что в регионе постепенно уменьшается численность молодых мужчин и женщин. Это связано с деформациями в естественном и миграционном движении населения.

«Это тревожное явление, так как молодежь является основой трудового и демографического потенциала области», - подчеркнули в Пензастате.

В регионе на 1 января зарегистрировали 193 915 жителей в возрасте от 14 до 30 лет, на их долю пришлось 15,3% от всего населения. Юношей в Сурском крае было 99 718 (51,4%), девушек - 94 197 (48,6%).

Основная часть молодежи проживает в городах (134 150 человек, или 69,2%), 30,8% (59 765) - в селах.

«За 2016-2021 годы доля молодых людей в общей численности населения Пензенской области сократилась с 17,7% до 15,2% (с 237,8 до 193,9 тыс. человек)», - сообщили специалисты.

В 2021 году из других регионов РФ в область приехали 2 793 юношей и девушек, а покинули ее 3 575.