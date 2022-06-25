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Общество

Пензенцам предложили обменяться книгами, одеждой и обувью

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Пензенцам предложили обменяться книгами, игрушками, одеждой, обувью. Всероссийская экологическая акция «Зеленая суббота» прошла у здания Центра русской хоровой и вокальной культуры на улице Кирова.

«Таким образом мы экономим и материальные средства, которые могут быть потрачены на приобретение другого товара, и природные ресурсы: если будем меньше потреблять, меньше будет затрат на производство новых вещей», - привела доводы организатор акции организатор акции Алина Можачкина-Грибанова.

Алиса Фридман принесла целый пакет с мягкими игрушками - она ничего не имеет против того, чтобы мыши, зайцы, цыплята обрели новых хозяев. Жительнице областного центра ничего не нужно взамен.

«Во-первых, я хочу «расхламить» дом. Вещей слишком много, места мало, нужно экономить пространство. Во-вторых, игрушки лежат без дела уже больше 10 лет, а я считаю, что всегда найдется кому с ними играть и подарить им вторую жизнь», - пояснила девушка.

Неподалеку от места обмена вещами волонтеры принимали отходы цивилизованной жизни: старые блистеры из-под таблеток, пластик, стекло. Активистов интересует все, что можно пустить в дело. Их акция называется «Это вам не мусор».

«Дома накопилось много макулатуры, всяких экзаменационных материалов, и я решила сдать всю, чтобы не пропадала и плюс сохранить природу», - рассказала участница акции София Малькова.

Собранные отходы сразу же сортируют, а потом отвозят на переработку.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Могу трусами обменяться.

Гость||

Как в том анекдоте про концлагерь: сегодня у нас баня! 3 браком.., четвёртый моется!

Гость||

19:30 Заскорузлыми , чистых отродясь не было?

Гость||

Вся современная Россия в этой новости.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

привела доводы организатор акции организатор акции Алина Можачкина-Грибанова.
И сама она, похоже, донашивает за своими прабабушками ветхое сирое рубище и пользуется игрушками 200-летней давности из папье-маше...

Гость||

Николай Николаевич в новости ниже трое бабских трусов вынул из канализации. Может тоже поменяется.

Имя: Гость
Комментарий:

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