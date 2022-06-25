Пензенцам предложили обменяться книгами, одеждой и обувью

Пензенцам предложили обменяться книгами, игрушками, одеждой, обувью. Всероссийская экологическая акция «Зеленая суббота» прошла у здания Центра русской хоровой и вокальной культуры на улице Кирова.
«Таким образом мы экономим и материальные средства, которые могут быть потрачены на приобретение другого товара, и природные ресурсы: если будем меньше потреблять, меньше будет затрат на производство новых вещей», - привела доводы организатор акции организатор акции Алина Можачкина-Грибанова.
Алиса Фридман принесла целый пакет с мягкими игрушками - она ничего не имеет против того, чтобы мыши, зайцы, цыплята обрели новых хозяев. Жительнице областного центра ничего не нужно взамен.
«Во-первых, я хочу «расхламить» дом. Вещей слишком много, места мало, нужно экономить пространство. Во-вторых, игрушки лежат без дела уже больше 10 лет, а я считаю, что всегда найдется кому с ними играть и подарить им вторую жизнь», - пояснила девушка.
Неподалеку от места обмена вещами волонтеры принимали отходы цивилизованной жизни: старые блистеры из-под таблеток, пластик, стекло. Активистов интересует все, что можно пустить в дело. Их акция называется «Это вам не мусор».
«Дома накопилось много макулатуры, всяких экзаменационных материалов, и я решила сдать всю, чтобы не пропадала и плюс сохранить природу», - рассказала участница акции София Малькова.
Собранные отходы сразу же сортируют, а потом отвозят на переработку.
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Могу трусами обменяться.