Пензенцам предложили обменяться книгами, одеждой и обувью

25.06.2022 | 19:00

Пензенцам предложили обменяться книгами, игрушками, одеждой, обувью. Всероссийская экологическая акция «Зеленая суббота» прошла у здания Центра русской хоровой и вокальной культуры на улице Кирова.

«Таким образом мы экономим и материальные средства, которые могут быть потрачены на приобретение другого товара, и природные ресурсы: если будем меньше потреблять, меньше будет затрат на производство новых вещей», - привела доводы организатор акции организатор акции Алина Можачкина-Грибанова.

Алиса Фридман принесла целый пакет с мягкими игрушками - она ничего не имеет против того, чтобы мыши, зайцы, цыплята обрели новых хозяев. Жительнице областного центра ничего не нужно взамен.

«Во-первых, я хочу «расхламить» дом. Вещей слишком много, места мало, нужно экономить пространство. Во-вторых, игрушки лежат без дела уже больше 10 лет, а я считаю, что всегда найдется кому с ними играть и подарить им вторую жизнь», - пояснила девушка.

Неподалеку от места обмена вещами волонтеры принимали отходы цивилизованной жизни: старые блистеры из-под таблеток, пластик, стекло. Активистов интересует все, что можно пустить в дело. Их акция называется «Это вам не мусор».

«Дома накопилось много макулатуры, всяких экзаменационных материалов, и я решила сдать всю, чтобы не пропадала и плюс сохранить природу», - рассказала участница акции София Малькова.

Собранные отходы сразу же сортируют, а потом отвозят на переработку.