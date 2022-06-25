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Общество

Пензенские юнармейцы вернулись с Вахты памяти в Бресте

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Пятеро юнармейцев вернулись в родной город из Республики Беларусь, где представляли Пензенскую область на торжественном мероприятии в День памяти и скорби 22 июня.

«Буквально пробирает мороз по коже, когда видишь развалины, мемориалы, посвященные воинам, погибшим на этой земле. Я считаю, многим туда стоит съездить и осмыслить, как далась Победа», - отметил студент многопрофильного колледжа Дмитрий Пастухов.

К поездке пензенцы готовились в течение трех недель. Участники почетного караула у Брестской крепости должны соблюдать особый темп марша и не забывать о других тонкостях. С этой задачей юнармейцы справились на отлично. Больше всего их поразила атмосфера, царящая в священном для каждого россиянина месте.

«Нам посчастливилось побывать на реконструкции боя - первых минут начала Великой Отечественной войны. Эмоции просто не передать словами, невозможно описать», - рассказала ученица гимназии № 44 г. Пензы София Конджария.

Пензенские юнармейцы стали единственными представителями России, кому в этом году выпала честь стоять на Посту № 1 в Брестской крепости.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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