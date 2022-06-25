Пензенские выпускники готовы к старту во взрослую жизнь

25.06.2022 | 18:30

Школьный выпускной бывает раз в жизни. Десятки примерок - платье сшито на заказ, знакомство с визажистом - заранее, чтобы в вечер прощания с гимназией глаза блестели и от счастья, и немного от горечи расставания с детством.

«Мы заблаговременно попробовали образ, чтобы посмотреть, что к чему. Сегодня воплощаем в жизнь», - пояснила выпускница гимназии № 1 г. Пензы Екатерина Ильина.

«В основном все любят «стрелки», это сейчас трендовый макияж. И, так как сегодня жарко, прическа собранная, чтобы волосы не мешались. Платье красивое, открытое, роскошное», - пояснила мастер.

Сейчас в зеркале отражается немногословная девушка, кандидат в мастера спорта по фехтованию, сосредоточенная на предстоящем вечере и нацеленная на поступление в медицинский институт. А в начальной школе Екатерина гордилась детскими успехами.

Пока выпускницы тратили время в салонах, их одноклассники-юноши собрались на бал без спешки.

«Хорошие моменты, друзья, двойки, немножко скандалов, чуть-чуть прогулов», - выпускник школы № 36 г. Пензы Алексей Шупилов.

Программа выпускных вечеров везде разная, но в каждой школе вспоминают годы учебы, получают аттестаты и слушают напутствия учителей.