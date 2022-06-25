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Общество

Пензенские выпускники готовы к старту во взрослую жизнь

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Школьный выпускной бывает раз в жизни. Десятки примерок - платье сшито на заказ, знакомство с визажистом - заранее, чтобы в вечер прощания с гимназией глаза блестели и от счастья, и немного от горечи расставания с детством.

«Мы заблаговременно попробовали образ, чтобы посмотреть, что к чему. Сегодня воплощаем в жизнь», - пояснила выпускница гимназии № 1 г. Пензы Екатерина Ильина.

«В основном все любят «стрелки», это сейчас трендовый макияж. И, так как сегодня жарко, прическа собранная, чтобы волосы не мешались. Платье красивое, открытое, роскошное», - пояснила мастер.

Сейчас в зеркале отражается немногословная девушка, кандидат в мастера спорта по фехтованию, сосредоточенная на предстоящем вечере и нацеленная на поступление в медицинский институт. А в начальной школе Екатерина гордилась детскими успехами.

Пока выпускницы тратили время в салонах, их одноклассники-юноши собрались на бал без спешки.

«Хорошие моменты, друзья, двойки, немножко скандалов, чуть-чуть прогулов», - выпускник школы № 36 г. Пензы Алексей Шупилов.

Программа выпускных вечеров везде разная, но в каждой школе вспоминают годы учебы, получают аттестаты и слушают напутствия учителей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В основном все любят «стрелки», это сейчас трендовый макияж.
Тренды не любят. Трендам следуют.

Гость||

Детки пошли конечно! в мое время зубы на взрослого покажи получишь по морде,а сейчас 10-11 летние затыкают рот взрослым какими чудовищами они станут когда вырастут?

Гость||

Ни какого уважения к взрослым! в школе говорят родители должны учить,дома родители говорят в школе должны,а тем временем воспитания у пензенских деток нет!

Гость||

Ждем вас в магниты и пятерочки.

Гость||

20.04 а с каких это пор цифра в паспорте стала гарантией уважения?

Если великовозрастные недоумки считают себя в праве на какие-то преференции, то прежде всего они должные сами соответствовать человеческому облику.

Гость||

Гость писал(a):

а с каких это пор цифра в паспорте стала гарантией уважения?
Высшее образование и 2 красных диплома не гарантия того что человек не дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

с каких это пор цифра в паспорте стала гарантией уважения?
Вот он выродок невоспитанный пишет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.06.2022 20:04|

Детки пошли конечно! в мое время зубы на взрослого покажи получишь по морде,а сейчас 10-11 летние затыкают рот взрослым какими чудовищами они станут когда вырастут?

Гость|25.06.2022 20:07|

Ни какого уважения к взрослым! в школе говорят родители должны учить,дома родители говорят в школе должны,а тем временем воспитания у пензенских деток нет!

Это написала одна и та же старуха бесплодная, прожившая жизнь за зря и в преклонном возрасте оказавшаяся у разбитого корыта, вот и изливает здесь нв всех свою желчь.

Гость||

Гость писал(a):

Это написала одна и та же старуха бесплодная, прожившая жизнь за зря и в преклонном возрасте оказавшаяся у разбитого корыта, вот и изливает здесь нв всех свою желчь.
В деревне детки уважают взрослых? а в пензе почему нет?

Гость||

Гость писал(a):

В деревне детки уважают взрослых? а в пензе почему нет?
За число прожитых лет не уважают. Но если дожил до пенсии - поклон. Но не более.

Гость||

Гость писал(a):

За число прожитых лет не уважают. Но если дожил до пенсии - поклон. Но не более.
То есть тебе 40 а щенку или девице 11 лет, и они тебя посылают подальше или издеваются и ты считаешь не должно быть уважения 10-11 летних к 40 летнему или 40 летней? значит ты заслужил или заслужила что бы на тебя такие детки невоспитанные харкали и я бы посмотрела на это с удовольствием.

Гость||

Взрослый человек делает замечание 11-13 летнему а в ответ месть,это не уважение и есть отсутствие воспитания.И эти детки вырастут чудовищами.

Гость||

Гость писал(a):

То есть тебе 40 а щенку или девице 11 лет, и они тебя посылают подальше или издеваются и ты считаешь не должно быть уважения 10-11 летних к 40 летнему или 40 летней? значит ты заслужил или заслужила что бы на тебя такие детки невоспитанные харкали и я бы посмотрела на это с удовольствием.
Люди, которые оперируют словом "щенок" в отношении человека и ищут некого уважения за цифру в паспорте априори неадекватные существа.

Гость||

Уважать щенка за хамство?

Гость||

Чтобы люди относились к тебе как к человеку, веди себя как человек...

Имя: Гость
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