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Общество

Чиновники проверили ход ремонта в пензенских школах

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Бывшие холл и гардероб гимназии № 53 сейчас не узнать. После ремонтных работ в объединенном помещении станут готовить завтраки и обеды повара. Современный пищеблок заработает с начала учебного года. Появится и просторный зал для школьных трапез. Других изменений в здании образовательного учреждения, построенном в 1961 году, будет немало.

«Полностью обновляется система пожарного оповещения, полностью ремонтируется кровля, которая раньше текла, меняются система водоснабжения и электрика», - сообщила директор гимназии Римма Наумова.

Все необходимо успеть за каникулы, чтобы уже 1 сентября 800 учеников вернулись в гимназию.

«Еженедельный контроль на общих планерках и ежедневный - как идут работы. Составлены предварительные графики по каждому объекту капремонта, на сегодняшний момент они выполняются», - заверила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

В 2022 году четыре школы в областном центре вошли в федеральную программу по капитальному ремонту. Помимо 53-й гимназии, подрядчики трудятся в школах № 46 и 52 и в лицее № 29. Объем финансирования из бюджетов трех уровней - около 230 миллионов рублей. По всем учреждениям проехала делегация чиновников.

«Фасад замечательный, но с разбитым крыльцом встречать? Дожди были - как кровля? Или она закрыта? Недоразумения устраните?» - поинтересовался заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пензы Ярослав Щигарев занимает пока недолго, но уже взял на карандаш все объекты, где производят капитальный ремонт.

«Подрядные организации подобраны хорошие, качественно работают, проверил по некоторым показателям. Замечания небольшие есть, подрядчикам указал, думаю, все исправят. А так все хорошо», - оценил чиновник.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Подрядчикам он сказал. У него строительное образование??? Или просто понты?

Гость||

А что только в школах то техникумы и колледжи тоже нуждаются в ремонта. Некоторые из них в очень плачевно состоянии, текут почти везде крыши, денег на косметический ремонт и то не выделяют, преподаватели покупают краску для покраски кабинетов и складываются на покупку краски для общих помещений.

Гость||

Когда уже чиновников начнут проверять, больше пользы будет?!

Имя: Гость
Комментарий:

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