В Пензе проверили пляжи на наличие средств спасения

24.06.2022 | 18:38

Дежурный спасатель Вячеслав Слабиков следит и за порядком на берегу, и за безопасностью в озере. Место в районе Барковки, получившее название «Красный куст», - официально разрешенный в городе пляж. В будни сюда приходят редкие купальщики, в выходные же ждут притока отдыхающих.

«Здесь специально проходили водолазы, чистили дно. Буйки никто не мерил, метров 30 до них. Я их устанавливал», - рассказал дежурный спасатель Вячеслав Слабиков.

Инспекторы центра ГИМС смотрели на наличие средств спасения, аптечки, которая должна быть в обязательном порядке, заглядывали и в свидетельство о прохождении подготовки и сдачи экзамена на матроса спасателя.

«В Пензе и Пензенской области у нас находятся 33 организованных пляжа, остальные места считаются несанкционированными», - сообщил государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по области Станислав Седов.

На одном из таких, в районе улицы Павлушкина, многолюднее, чем на официально разрешенном для купания на Барковке. Из ближайших домов приходят на берег Суры и взрослые, и дети.

«Водные объекты много опасности представляют. У нас в этом году уже четыре утонувших. Поэтому далеко не заплывайте, потому что бывают и подводные течения, и различные коряги, которые не утонули, вы можете зацепиться. Поэтому никакие рекорды здесь ставить не надо», - предупредил государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по области Денис Голотюк.

Особенно внимательно стоит следить за купающимися детьми. Их даже на миг нельзя оставлять без присмотра, говорят сотрудники центра ГИМС.

«Когда человек тонет либо попадает в беду на водоемах, он может не издавать никаких криков о помощи и звуков», - пояснил Станислав Седов.

Так устроен организм: в первую очередь терпящий бедствие пытается восстановить дыхание, а не звать спасателей.