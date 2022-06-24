Общество

В Пензе проверили пляжи на наличие средств спасения

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Дежурный спасатель Вячеслав Слабиков следит и за порядком на берегу, и за безопасностью в озере. Место в районе Барковки, получившее название «Красный куст», - официально разрешенный в городе пляж. В будни сюда приходят редкие купальщики, в выходные же ждут притока отдыхающих.

«Здесь специально проходили водолазы, чистили дно. Буйки никто не мерил, метров 30 до них. Я их устанавливал», - рассказал дежурный спасатель Вячеслав Слабиков.

Инспекторы центра ГИМС смотрели на наличие средств спасения, аптечки, которая должна быть в обязательном порядке, заглядывали и в свидетельство о прохождении подготовки и сдачи экзамена на матроса спасателя.

«В Пензе и Пензенской области у нас находятся 33 организованных пляжа, остальные места считаются несанкционированными», - сообщил государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по области Станислав Седов.

На одном из таких, в районе улицы Павлушкина, многолюднее, чем на официально разрешенном для купания на Барковке. Из ближайших домов приходят на берег Суры и взрослые, и дети.

«Водные объекты много опасности представляют. У нас в этом году уже четыре утонувших. Поэтому далеко не заплывайте, потому что бывают и подводные течения, и различные коряги, которые не утонули, вы можете зацепиться. Поэтому никакие рекорды здесь ставить не надо», - предупредил государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по области Денис Голотюк.

Особенно внимательно стоит следить за купающимися детьми. Их даже на миг нельзя оставлять без присмотра, говорят сотрудники центра ГИМС.

«Когда человек тонет либо попадает в беду на водоемах, он может не издавать никаких криков о помощи и звуков», - пояснил Станислав Седов.

Так устроен организм: в первую очередь терпящий бедствие пытается восстановить дыхание, а не звать спасателей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Проверьте гпз на наличие колдырей! Там их столько, что не один спасатель не справится!

Гость||

А можно не разговаривать с мантами, когда они памятки всучают или мы обязаны их слушать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дежурный спасатель Вячеслав Слабиков следит и за порядком на берегу, и за безопасностью в озере.
Только бы Славик не дал слабину в ответственный момент.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Место в районе Барковки, получившее название «Красный куст»
Там зарезали кого или местные проститутошные туда свой мусор выбрасывают?

Гость||

В заречном проверьте там глава 3 год бюджете денег не находит привести в порядок пруды которые скоро в болото превратятся за одно и не финансирует организацию пляжа

Гость||

А зачем готовность пляжей проверять если и так не чего из года в год не делается урн для мусора , кабинок для переодевания нет трава не косится по берегам. А пруды просто загажены и все это на якобы повышение жизненного уровня граждан. Спасибо за за заботу о населении, за пять лет население области увеличилось в десятки раз.

Гость||

И тут болото завыло.

Гость||

Гость писал(a):

И тут болото завыло.
Особенно ты, главная жаба, тьфу!

Гость||

Колдырню на гпз закройте срочно!

Имя: Гость
Комментарий:

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