Мэр Кузнецка об условиях работы в водоканале: Режим карцера

25.04.2022 | 16:51

В понедельник, 25 апреля, на совещании в администрации города мэр Кузнецка Сергей Златогорский поручил рассмотреть вопрос улучшения условий работы диспетчерской службы.

Златогорский поделился впечатлениями после визита в водоканал. По его словам, предприятию требуются преобразования.

«Поразила диспетчерская. У меня один вопрос возник... Там не менялось ничего с тех пор, когда я был пионером. Это музей такой 70-х годов, начиная с антуража и условий. Люди сутки дежурят. Я даже не знаю... Режим карцера какого-то. Там даже кости кинуть некуда», - высказался градоначальник.

Он поручил руководителям тех управлений и отделов, где есть диспетчерские службы, позаботиться о технологических изменениях, а также улучшении условий работы сотрудников.

«Они фактически ваши ночные директора, поэтому должны иметь соответствующие условия для несения службы», - подчеркнул Златогорский.