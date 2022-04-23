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Общество

В Пензе выбрали победительницу конкурса «Финно-угорская красавица»

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Мордовская культура во всей красе. Книги об истории этого народа, национальные костюмы, игрушки и предметы быта. Практически весь первый этаж библиотеки имени Лермонтова заняла выставка. Полюбоваться ей могли все, кто пришел на конкурс «Финно-угорская красавица».

«Мы нацелены на то, чтобы сохранить язык и, если можно будет, развить. Девочки, которые к нам приехали, знают свой родной язык. Кроме красоты, ума, таланта, они должны знать родной язык, историю, традиции своего родного района», - объяснила председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

Услышать мордовские песни, посмотреть на национальное прикладное творчество, пройти квест по истории народа - развлечений у гостей конкурса хватало.

Среди претенденток на победу - Алина Баранова. Девушка приехала из села Кижеватово Бессоновского района. Сейчас Алина учится в 11-м классе, готовится к сдаче экзаменов. Поэтому найти время для репетиций было непросто.

«Мордовский язык сложный. Пусть даже я родилась в мордовской семье и каждый день слышала слова, которые говорили родители, но я сама не разговаривала, просто могла перевести что-то. Так что я заново учила какие-то новые слова, училась строить предложения»», - рассказала Алина.

Помочь девушке настроиться на победу приехали односельчане. Как и полагается, группа поддержки шумная и веселая.

Победительниц конкурса определяли по итогам четырех испытаний.

Сначала дорогих гостей встретили с хлебом и солью. В перерывах между выступлениями конкурсанток на сцену выходили приглашенные артисты. Тандем современной музыки и мордовского колорита дал весьма необычный результат.

Ну а победительницу члены жюри выбрали из пяти участниц.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Нравится не нравится терпи моя красавица

Гость||

Финно-уродские это финны , венгры ,мордва

Где венгерка? Где финка?

Зачем проводить конкурс , если стесняешься назваться тем , кем и являешься , то есть мордовкой

Называйте как есть

Мордовская красавица

Гость||

Играй гармонь певучая,

Танцуй Мордва е-учая!!!

Гость||

Чего хохлик, Мариуполь догорел, теперь Одесса?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.04.2022 20:56|

Играй гармонь певучая,

Танцуй Мордва е-учая!!!

Админы группы,куда вы смотрите !?-почему не удаляете подобные комментарии ?

Гость||

Это такая красавица от которой дажк фины угорают?

Гость||

Почему не в Саранске? Бартер красавицами объявлен? Наверное, в Пензе присяжные сговорчивее.

Гость||

Гость писал(a):

ы,куда вы смотрите !?-почему не удаляете подобные комментарии ?
Да ладно, это же шутливая призкаска, она веселая и беззлобная.

Гость||

Учитесь сосать и готовить.ваш внутренний мир никому нафиг ненужен.

Имя: Гость
Комментарий:

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