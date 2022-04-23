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Общество

Донбасцы могут связаться из Пензенской области со Следкомом РФ

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В Следственном комитете начала работу горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

«Созданная по решению председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина горячая линия позволит беженцам оперативно получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Многоканальная телефонная линия 8(800) 100-12-60 работает круглосуточно. Приехавшие в Пензенскую область донбасцы могут обратиться в Следственный комитет России, набрав цифру 6 в голосовом меню.

Кроме того, контактировать с прибывающими гражданами будут сотрудники информационного центра, о создании которого сообщалось ранее.

Беженцы могут использовать телеграм-канал t.me/infocentrskrf, социальные сети «ВКонтакте» vk.com/priemnaya_bastrikina и vk.com/infocentrskrf и «Одноклассники» ok.ru/group/61254572769397.

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Источник — фото № 1 pixabay.com, № 2 penza.sledcom.ru
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