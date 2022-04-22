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Общество

В Заречном назвали адреса, по которым появятся граффити

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В Заречном в 2022 году нарисуют 10 граффити. Проект реализуют за счет гранта в размере 2 млн руб.

По сообщению портала «Заречье сегодня», серые трансформаторные будки в произведения искусства превращают заводчане Дарья Брагина и Максим Макаров. Каждый рисунок - часть истории и современности атомной промышленности. Около ЗТИ изображены ветрогенераторы, рядом с «Бастилиями» появился атомный ледокол.

Места для размещения новых работ обсуждали с жителями города. Из 45 предложенных ими точек были отобраны 10: Ахунская, 2; Ленина, 60Б; Ленина, 42Б; Озерская, 10а; Ленина, 50а; Ленина, 10б; Мира, 88а; Ахунская, 9Б; Ленина, 53а, парк «Заречье» (около воркаут-площадки).

Общая площадь рисунков превысит 1 000 кв. м.

Сейчас художники работают над эскизами. Воплощать их в жизнь планируется с мая по август.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

там зона отдыха солнечная рушится, возле загса "нового", якобы, со старыми дырами, срач и убогость, а они графити рисуют! Там ограждение пруда уже в воду рухнуло, но чинушкам наглым по фигу,тьфу!

Гость||

10 рисунков за 2 ляма, нехило так, за эту чушь, цены не завышены, не? Других дел нет, ничего не надо обновлять, чинить? Клумбы даже не везде засаживают цветами, сорняками все заросло, а они бастилию разрисуют, идиоты!

Гость||

Очередная дурь!

Имя: Гость
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