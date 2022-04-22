В регионе созданы все условия для проживания разных народов

22.04.2022 | 17:06

Реализацию стратегии государственной национальной политики до 2025 года с учетом новых условий, в которых находится страна, обсудили в Пензе. В семинаре-совещании приняли участие заместители глав субъектов и руководители региональных органов власти Приволжского федерального округа, а также члены советов при Президенте России.

«В этом году семинар проводится в Пензенской области, которая имеет существенный опыт в развитии культуры народов России и в успешном преодолении межнациональных противоречий. В регионе созданы благоприятные условия для проживания представителей самых разных народов. Особо подчеркну серьезную работу региона по приему граждан, прибывающих с территорий Донецкой и Луганской народных республик», - отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков.

Пенза приняла свыше 2 000 вынужденных переселенцев.

«По этому показателю область занимает первое место в ПФО», - подчеркнул Игорь Буренков.

«Отмечу, что единство и консолидация всего многонационального народа России было и остается опорой для преодоления трудностей и успешного развития всей страны. В Пензенской области в настоящее время спокойная межнациональная обстановка. Попытки расшатать ситуацию, которые фиксируются на фоне информационной кампании, коллективного заговора против России, ожидаемо не достигают своих целей», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В области завершена и скорректирована региональная госпрограмма в сфере нацполитики. Налажено взаимодействие всех уровней власти. Эффективную практику Сурского края отмечает и председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

В регионе не только живут дружно, но и постоянно ищут дополнительные точки для укрепления общественных связей.

«Обозначилось очень внимание к патриотическому воспитанию во всех проектах, которые здесь есть. Обозначился большой интерес к историческим аспектам - тоже очень важно. Я бы еще выделил вопрос о поддержке народных промыслов», - подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Зорин.

Тем не менее работы в сфере национальной политики еще много.