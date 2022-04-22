В Никольске арестовали водителя наглухо затонированного автомобиля

22.04.2022 | 16:00

В Никольском районе арестовали мужчину, который не снял тонировку со стекол своего автомобиля.

В один из дней водителя остановил сотрудник ГИБДД. С помощью специального прибора он выявил, что светопропускаемость передних боковых стекол авто, покрытых черной пленкой, составляет всего 4,4% при допустимом показателе не менее 70%.

Мужчине выдали требование о прекращении противоправных действий, которое он должен был исполнить в течение десяти суток.

Однако водитель начал вести себя неадекватно: отказался садиться в служебную машину, снимать тонировку не стал, покинул место совершения правонарушения, оказав неповиновение сотруднику полиции.

«Ранее данный гражданин был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев за вождение в состоянии опьянения», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

В итоге ему назначили наказание в виде административного ареста на десять суток.